GF Vip, Antonella Elia torna all'attacco di Alessandra Mussolini e svela la verità su Pietro Delle Piane

Reduce dalla finale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia. La showgirl ha commentato la vittoria di Alessandra Mussolini, ha raccontato l'affetto ricevuto dai telespettatori e ha fatto il punto sul rapporto con Valeria Marini e con l'ex compagno Pietro Delle Piane.

Antonella Elia sulla vittoria di Alessandra Mussolini: "Non capisco perché abbia vinto"

Intervistata dal settimanale Mio, Antonella Elia ha ammesso di non riuscire a spiegarsi i motivi che hanno portato il pubblico a premiare Alessandra Mussolini, pur riconoscendole la capacità di intrattenere gli spettatori.

"Non ne ho la più pallida idea, onestamente. Anche leggendo i commenti sui social, non mi sembra che questa vittoria sia stata così gradita. Evidentemente ci sono persone che si identificano in certi comportamenti. Non che io sia stata una santa, per carità, però è palese che lei abbia avuto atteggiamenti sempre d'attacco, molto studiati: colpiva uno o l'altro concorrente. Però faceva anche ridere e, probabilmente, questo è piaciuto di più".

"Mi hanno scritto che hanno pianto per la mia sconfitta": il ringraziamento ai fan

Nonostante il secondo posto, Antonella Elia ha spiegato di sentirsi comunque una vincitrice grazie al grande sostegno ricevuto dal pubblico durante e dopo il reality.

La showgirl ha raccontato di aver percepito un affetto autentico e senza precedenti, sottolineando come molti spettatori abbiano empatizzato con il suo percorso all'interno del programma.

"Credo di aver ricevuto una valanga di amore, affetto e attenzione. Le persone che mi hanno sostenuta mi hanno capita completamente. È la prima volta che mi sento vista davvero per quella che sono, con le mie miserie e le mie ricchezze".

E ha aggiunto: "Sono felice che il pubblico mi abbia amata per ciò che sono davvero. Ho sentito tantissimo sostegno, comprensione e persino rabbia per il fatto che io non abbia vinto. Molti mi hanno scritto di essersi messi a piangere quando ha vinto Alessandra. Mi dispiace aver deluso chi tifava per me: avrei voluto vincere soprattutto per loro".

"Ho giocato senza strategie": la differenza con Alessandra Mussolini

Secondo Antonella Elia, il suo percorso al Grande Fratello Vip è stato caratterizzato dalla spontaneità e dall'assenza di qualsiasi tattica.

"Io ho semplicemente agito d'istinto, seguendo il cuore e anche un istinto di sopravvivenza, perché ci sono stati momenti davvero tosti. Ero completamente a nudo. Non ho mai avuto maschere, non ho recitato, non ho usato tattiche o finzioni. Ho portato semplicemente me stessa".

Parlando della vincitrice, la showgirl ha evidenziato quella che, a suo avviso, è stata la principale differenza tra loro.

"Lei ha usato tattiche e comportamenti molto aggressivi, sempre all'attacco. Io, invece, quegli attacchi li ho subiti e ho reagito. Questo contrasto ha creato un mix che ha sicuramente acceso l'interesse del pubblico. Alla fine ha vinto lei, quindi evidentemente è stata considerata la migliore".

Antonella Elia e Valeria Marini: "Dopo quella notte tutto è cambiato"

Nel corso dell'intervista, Antonella Elia ha raccontato anche come si sia ricucito il rapporto con Valeria Marini negli ultimi giorni trascorsi nella Casa.

La svolta sarebbe arrivata dopo un momento particolarmente difficile vissuto dalla showgirl.

"Dopo la notte in cui è stata malissimo e ha vomitato, la mattina dopo mi ha abbracciata chiedendomi scusa. In quel momento mi ha fatto molta tenerezza e ogni rivalità si è sciolta. Le cose passano. Lei è stata male davvero e mi ha fatto tenerezza".

Pietro Delle Piane resta importante, ma il ritorno di fiamma è lontano

Infine, Antonella Elia ha parlato del rapporto con Pietro Delle Piane, lasciando intendere che, nonostante il legame affettivo sia ancora presente, una riconciliazione sentimentale appare oggi poco probabile.

"Pietro fa parte della mia vita, quindi nel rivederlo nella Casa ho provato affetto e gioia. Mi fa molto piacere stare in sua compagnia, però tornare a essere in una relazione con lui mi sembra davvero difficile".