GF Vip, torna il gelo tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini: il gesto social che riaccende le tensioni

Sembrava che tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini fosse tornato il sereno dopo la conclusione dell’ottava edizione del Grande Fratello VIP, ma nelle ultime ore qualcosa avrebbe incrinato nuovamente il loro rapporto.

Dopo settimane di apparente distensione, infatti, il popolo del web ha notato un dettaglio che non è passato inosservato: Antonella Elia avrebbe smesso di seguire Alessandra Mussolini sui social, riaccendendo le indiscrezioni su una possibile nuova rottura tra le due ex protagoniste del reality.

Il defollow che ha scatenato le indiscrezioni

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni utenti particolarmente attenti ai movimenti social delle due ex concorrenti del GF VIP. Secondo quanto emerso online, il defollow sarebbe avvenuto nelle scorse ore e avrebbe immediatamente alimentato dubbi e speculazioni tra i fan. Argomenti grande fratello

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Al momento nessuna delle dirette interessate ha commentato pubblicamente la vicenda, ma gli internauti avrebbero già individuato quello che potrebbe essere il motivo del presunto raffreddamento dei rapporti.

Il video della vittoria e il gesto verso Antonella Elia

A un mese esatto dalla sua vittoria al Grande Fratello VIP, Alessandra Mussolini ha condiviso sui social il video del momento in cui è stata proclamata vincitrice del reality.

Successivamente, l’ex parlamentare ha pubblicato un altro filmato in cui saluta Antonella Elia, spiegando che avrebbe voluto condividere proprio con lei quel ricordo speciale nel giorno del loro “mesiversario” dalla finale.

Un gesto che, almeno secondo alcuni utenti del web, potrebbe non essere stato gradito dalla Elia.

Nuova tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini?

Al momento si tratta soltanto di ipotesi nate dall’osservazione dei social network e dalle interpretazioni dei fan. Non è quindi possibile confermare che il defollow sia realmente collegato ai video pubblicati da Alessandra Mussolini o che tra le due sia tornato il gelo.

Tuttavia, il presunto allontanamento social ha già acceso il dibattito tra i follower delle due ex protagoniste del Grande Fratello VIP, che attendono eventuali chiarimenti da parte delle interessate.

Resta da capire se si tratti di un semplice gesto privo di significati particolari o dell’ennesimo capitolo di un rapporto che continua a far parlare il pubblico anche dopo la fine del reality.