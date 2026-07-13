Ballando con le Stelle 2026: Milly Carlucci lavora al cast, ecco i primi tre nomi

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ancora lontana dal debutto, ma il lavoro dietro le quinte è già entrato nel vivo. Milly Carlucci starebbe definendo il cast della prossima stagione del celebre show di Rai 1, valutando importanti novità che potrebbero riguardare la giuria, i concorrenti e persino la formula del programma.

Dopo le indiscrezioni sull'eventuale addio di Selvaggia Lucarelli, emergono nuovi dettagli su quello che potrebbe essere uno dei cambiamenti più significativi delle prossime edizioni.

Milly Carlucci studia una nuova giuria per Ballando con le Stelle

A rilanciare le ultime indiscrezioni è il giornalista Santo Pirrotta nella sua rubrica pubblicata su Vanity Fair. Secondo quanto riportato, Milly Carlucci starebbe valutando una soluzione alternativa per compensare la possibile assenza di Selvaggia Lucarelli, che nella prossima stagione televisiva sarebbe impegnata in altri progetti.

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L'idea allo studio sarebbe quella di introdurre il "giudice per una notte", una novità che vedrebbe un ospite diverso sedersi al tavolo della giuria in ogni puntata, chiamato a commentare e votare le esibizioni delle coppie in gara.

Se confermata, questa formula renderebbe ogni appuntamento ancora più imprevedibile, portando in studio volti sempre nuovi e offrendo al pubblico punti di vista differenti sulle performance dei concorrenti.

Geppi Cucciari resta tra le favorite per sostituire Selvaggia Lucarelli

Parallelamente continua il toto-giuria. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Geppi Cucciari, considerata una delle principali candidate a raccogliere l'eredità di Selvaggia Lucarelli.

Al momento, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale né da parte della produzione né dalla stessa conduttrice. Per questo motivo l'ipotesi resta nel campo delle indiscrezioni.

Da Romina Power a Francesca Pascale: i primi rumors sul cast

Anche sul fronte dei concorrenti continuano a rincorrersi numerose indiscrezioni.

Tra i nomi più chiacchierati c'è quello di Romina Power, anche se la cantante ha recentemente dichiarato di non essere interessata a prendere parte al programma.

Nelle ultime settimane sarebbe arrivato anche il no di Francesca Pascale, che avrebbe spiegato di apprezzare molto il format di Ballando con le Stelle, ma di non sentirsi particolarmente portata per il ballo.

Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti e Flavia Pennetta tra i possibili concorrenti

Tra i profili accostati al dance show di Rai 1 figurano anche Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti e Flavia Pennetta, tre nomi che potrebbero contribuire ad attirare l'attenzione del pubblico e dei social.

Anche in questo caso, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni che non hanno ancora ricevuto conferme ufficiali dalla produzione.