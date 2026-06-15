Ballando con le Stelle 2026, prende forma il cast: indiscrezioni sui primi concorrenti

Inizia a prendere forma il cast della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. Secondo le indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Rubrichissima, i primi due concorrenti che avrebbero già avviato i contatti con la produzione sarebbero Francesca Pascale e Piero Marrazzo.

Una trattativa che, tuttavia, potrebbe non essere del tutto semplice. Il giornalista ha infatti parlato di possibili "resistenze politiche" dell’ultima ora che potrebbero complicare il loro ingresso nel programma condotto da Milly Carlucci.

Francesca Pascale e Piero Marrazzo verso Ballando con le Stelle?

Nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia ha scritto: "I primi due concorrenti sono Francesca Pascale e Antonio Marrazzo, salvo resistenze politiche dell’ultima ora".

Il riferimento sarebbe a possibili perplessità interne alla Rai legate al profilo pubblico dei due protagonisti, entrambi noti per il loro rapporto con il mondo della politica, seppur per motivazioni differenti.

Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni e non esistono conferme ufficiali da parte della produzione o dell’emittente.

Barbara D’Urso avvistata a Milano: incontro per Ballando con le Stelle?

Nella stessa newsletter trova spazio anche Barbara D’Urso, che sarebbe stata vista da una lettrice mentre faceva colazione in un noto bar di Milano insieme a un amico.

Secondo quanto riportato da Parpiglia, durante l’incontro si sarebbe parlato proprio di Ballando con le Stelle, alimentando nuove voci sul possibile coinvolgimento della conduttrice nel programma di Milly Carlucci.

Il giornalista si è chiesto se si sia trattato di semplici chiacchiere oppure di un confronto legato a futuri progetti televisivi. Al momento, però, l’ipotesi appare ancora tutta da verificare.

Ballando con le Stelle 2026: da Elisabetta Canalis a Chiara Ferragni, i nomi contattati

I nomi di Francesca Pascale e Piero Marrazzo non sono nuovi agli appassionati del programma. Entrambi erano infatti già stati accostati al talent show nella scorsa stagione.

Secondo le indiscrezioni, Milly Carlucci avrebbe tentato nuovamente di convincerli a partecipare, così come avrebbe fatto con Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni, che avrebbero però declinato l’invito.