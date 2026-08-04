Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci pronta all'annuncio: il cast è completo

Mancano ancora due mesi al debutto di Ballando con le Stelle 2026, ma la macchina organizzativa del programma di Rai 1 è già in piena attività. Conclusa l'esperienza di Canzonissima, Milly Carlucci e il suo staff hanno concentrato tutte le energie sulla nuova edizione dello storico talent show, lavorando alla definizione del cast e alla composizione della giuria.

Proprio quest'ultimo resta il capitolo più delicato. Dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli, la trasmissione dovrà trovare un nuovo volto per la giuria e non è escluso che possano esserci ulteriori cambiamenti.

"Il cast è fatto"

A dare la notizia è stata la stessa Milly Carlucci attraverso un video realizzato durante le riprese del promo ufficiale del programma.

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«Ci sono dei segnali importanti perché se stiamo girando il promo di Ballando con le Stelle 2026 vuol dire che il cast è fatto», ha dichiarato la conduttrice.

Un annuncio che conferma la conclusione delle trattative con i protagonisti della nuova stagione. Secondo quanto spiegato dalla Carlucci, nelle prossime settimane verranno svelati gradualmente sia i concorrenti sia i maestri di ballo che li affiancheranno.

Il nodo della giuria

Dopo aver presentato il cast, sarà il momento di fare chiarezza sulla composizione della giuria.

«Tra poco sveliamo ai nostri appassionati di ballo i nomi di tutti i maestri e di tutti i protagonisti di questa edizione. Poi ci sarà l'annuncio finale della giuria», ha anticipato la conduttrice.

Con la prima puntata fissata per sabato 3 ottobre, è prevedibile che per tutto il mese di agosto e nelle prime settimane di settembre i canali social del programma diventino il palcoscenico per la presentazione ufficiale dei concorrenti.

I primi nomi circolati

Anche se la Rai mantiene il massimo riserbo, iniziano a moltiplicarsi le indiscrezioni.

Secondo il settimanale Chi, tra i concorrenti dovrebbero esserci Aurora Ramazzotti e l'ex calciatore Alessandro Matri. Lo stesso settimanale indica anche il nome dell'ex sacerdote Alberto Ravagnani, finito negli ultimi mesi al centro dell'attenzione mediatica per alcune dichiarazioni sulla propria esperienza personale.

Tra gli altri possibili protagonisti figurano anche la tennista Flavia Pennetta, anticipata dalla newsletter di Gabriele Parpiglia, e Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. Sempre secondo le indiscrezioni, Chanel Totti avrebbe invece declinato l'invito della produzione.

Il caso Mario Ermito

Tra i nomi emersi c'è anche quello dell'attore Mario Ermito, rilanciato da Vanity Fair. La sua eventuale partecipazione rappresenterebbe però una piccola eccezione rispetto alla tradizione del programma.

Ermito, infatti, ha partecipato in passato sia al Grande Fratello sia al Grande Fratello Vip, mentre Milly Carlucci ha spesso dichiarato di preferire concorrenti che non provengano dai reality show.

Resta quindi da capire se, questa volta, la conduttrice abbia deciso di derogare a una delle regole che hanno caratterizzato il programma negli ultimi anni.

Per il momento non resta che attendere gli annunci ufficiali, che prenderanno il via nelle prossime settimane e accompagneranno il pubblico fino all'esordio della nuova stagione di Ballando con le Stelle.