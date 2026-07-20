Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria? Alberto Matano, Adriano Panatta e Lucio Presta tra i nomi più caldi

La prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe portare con sé importanti novità. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Hit su Affari Italiani, Milly Carlucci starebbe valutando un significativo restyling del team fisso che la affiancherà in studio, con possibili cambiamenti sia in giuria sia nel ruolo del celebre "tesoretto".

Al momento si tratta di indiscrezioni non confermate dalla Rai, ma i nomi circolati stanno già facendo discutere gli appassionati del talent di Rai 1.

Alberto Matano verso la giuria? L'indiscrezione su Ballando con le Stelle

Tra le novità più rilevanti ci sarebbe la possibile promozione di Alberto Matano. Il conduttore de La Vita in Diretta, protagonista delle ultime edizioni come assegnatore del tesoretto, potrebbe infatti sedere al tavolo dei giudici.

Secondo quanto riportato da Hit, Matano andrebbe a occupare il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli, la cui presenza nella prossima stagione è ancora oggetto di rumors. Un cambiamento che modificherebbe uno degli equilibri più importanti del programma, considerando il peso che il giornalista ha assunto negli ultimi anni all'interno dello show.

Lucio Presta candidato al ruolo del tesoretto

Se Alberto Matano dovesse davvero diventare giudice, il ruolo del tesoretto potrebbe essere affidato a Lucio Presta.

Storico manager di numerosi protagonisti della televisione italiana ed ex ballerino professionista, Presta rappresenterebbe una scelta destinata a far discutere. Negli ultimi mesi è stato infatti protagonista di diversi botta e risposta pubblici con Simona Ventura, Sonia Bruganelli, Amadeus e Giovanna Civitillo, dimostrando di non rinunciare mai a esprimere il proprio punto di vista.

Adriano Panatta al posto di Ivan Zazzaroni?

Un'altra indiscrezione riguarda Adriano Panatta, che sarebbe tra i principali candidati a entrare nella giuria di Ballando con le Stelle, prendendo il posto di Ivan Zazzaroni.

Secondo Hit, resterebbero invece confermati Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Tuttavia, questa ipotesi appare meno solida rispetto alle altre.

Nelle scorse settimane, infatti, lo stesso Ivan Zazzaroni, durante una conversazione con Roberto Alessi, aveva smentito le voci di un possibile addio, confermando la propria presenza nella nuova edizione: "Tutto confermato, nessuna novità: sarò in trasmissione. Sono confermati sia Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto".

Giuria mobile? Da Barbara d'Urso a Geppi Cucciari, tutti i possibili ospiti

Sempre secondo le anticipazioni pubblicate da Hit, Milly Carlucci starebbe valutando anche una novità assoluta: l'introduzione di un giudice "mobile", diverso in ogni puntata.

Tra i nomi che sarebbero stati presi in considerazione figurano: