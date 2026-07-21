Temptation Island, anticipazioni 22 luglio: Sabrina ormai è senza freni, chiede un bacio al single Lory

L'equilibrio della coppia formata da Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso sembra ormai definitivamente compromesso. Le anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island, in onda mercoledì 22 luglio, mostrano infatti un momento destinato a far discutere: la giovane si rivolgerà al single Lorenzo "Lory" Ferrari con una domanda destinata a lasciare il segno: "Vuoi darmi un bacio?".

L'anticipazione è stata trasmessa al termine della puntata di lunedì, subito dopo il rifiuto, da parte di Sabrina, del secondo falò di confronto anticipato richiesto dal fidanzato.

Sabrina resta nel villaggio e si avvicina sempre di più a Lory

La scelta di Sabrina Soussi di non incontrare Giovanni Grazioso al falò conferma la volontà di proseguire il proprio percorso all'interno del reality di Canale 5.

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Nel corso delle ultime puntate, il legame con il tentatore Lorenzo "Lory" Ferrari si è rafforzato progressivamente. La giovane ha ammesso di provare un interesse nei suoi confronti e, nella prossima puntata, potrebbe compiere il passo più importante chiedendogli apertamente un bacio.

Un gesto che potrebbe rappresentare il punto di non ritorno della loro conoscenza e che servirà anche a capire se il sentimento nato tra i due sia destinato a proseguire anche fuori dal programma oppure sia frutto esclusivamente dell'esperienza vissuta nel villaggio.

La reazione di Giovanni Grazioso

Nel villaggio dei fidanzati, Giovanni Grazioso continua a vivere con grande sofferenza quanto sta accadendo.

Dopo aver scoperto che Sabrina aveva rifiutato per la seconda volta il falò di confronto anticipato, si è mostrato profondamente deluso, confessando di non riconoscere più la donna con cui ha condiviso sei anni di relazione.

Le immagini viste durante il programma hanno alimentato il suo sconforto, mentre il rapporto tra Sabrina e il tentatore sembra diventare sempre più intenso.

Le parole di Sabrina: "Sto mettendo al primo posto la mia felicità"

Dal canto suo, Sabrina Soussi ha raccontato alle altre fidanzate di stare mostrando un lato della propria personalità che Giovanni non aveva mai conosciuto.

Secondo la giovane, l'esperienza a Temptation Island le sta permettendo di riscoprire se stessa e di dare finalmente priorità alla propria felicità, senza lasciarsi condizionare dalla lunga relazione vissuta fino a oggi.

Una presa di coscienza che potrebbe cambiare definitivamente il destino della coppia e rendere inevitabile un epilogo diverso da quello immaginato all'inizio del programma.

Cosa succederà nella puntata del 22 luglio

L'attenzione è ora tutta rivolta alla puntata di mercoledì 22 luglio, quando i telespettatori scopriranno se Lorenzo "Lory" Ferrari accetterà il bacio richiesto da Sabrina Soussi e quali saranno le conseguenze per la relazione con Giovanni Grazioso.