Chi è Lorenzo Ferrari, il tentatore che ha conquistato Sabrina Soussi a Temptation Island

Tra i protagonisti più chiacchierati di Temptation Island 2026 c'è senza dubbio Lorenzo Ferrari, uno dei 13 tentatori scelti dalla produzione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Fisico atletico, occhi e capelli scuri, il giovane veronese ha attirato l'attenzione fin dalla prima puntata, ma è soprattutto il rapporto nato con Sabrina Soussi ad averlo reso uno dei volti più seguiti di questa edizione.

Il crescente avvicinamento tra il single e la fidanzata ha infatti acceso le dinamiche del programma, provocando la forte reazione del compagno Giovanni Grazioso.

Chi è Lorenzo Ferrari: lavoro, città e passioni

Sulle informazioni anagrafiche di Lorenzo Ferrari resta ancora un certo riserbo: la produzione non ha reso nota la sua età, mentre è confermato che è originario di Verona.

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Nella vita lavora come rappresentante commerciale, occupandosi della vendita di prodotti cosmetici destinati a parrucchieri ed estetiste. Parallelamente coltiva una grande passione per lo sport e per le attività all'aria aperta.

Tra gli hobby che pratica con maggiore frequenza ci sono il wakeboard e il beach volley, discipline che rispecchiano il suo stile di vita dinamico e sportivo.

Anche sui social Lorenzo Ferrari è piuttosto attivo. Sul suo profilo Instagram, che prima dell'inizio del programma contava circa 6mila follower, pubblica abitualmente fotografie dedicate ai viaggi, alle uscite in moto, alle vacanze e ai momenti della sua quotidianità.

La partecipazione a Temptation Island 2026 ha inevitabilmente aumentato la curiosità del pubblico nei suoi confronti e il numero dei suoi follower è destinato a crescere con il proseguire del programma.

Il rapporto con Sabrina Soussi a Temptation Island 2026

Nel villaggio delle fidanzate Lorenzo Ferrari si è distinto fin dalle prime giornate. Dopo un iniziale interesse mostrato da Alessandra Ciociola, il tentatore ha instaurato un legame sempre più stretto con Sabrina Soussi, entrata nel reality insieme al fidanzato Giovanni Grazioso per mettere alla prova la loro relazione.

Tra Lorenzo e Sabrina è nata un'intesa fatta di lunghe conversazioni, sguardi complici, momenti di svago e giochi sulla spiaggia. Un rapporto che, puntata dopo puntata, è apparso sempre più intenso.

La reazione di Giovanni Grazioso

Le immagini trasmesse nel villaggio dei fidanzati hanno profondamente colpito Giovanni Grazioso, che ha assistito con crescente delusione all'avvicinamento tra la compagna e il tentatore.

Ferito dal comportamento di Sabrina Soussi, Giovanni ha chiesto per ben due volte un falò di confronto anticipato, nel tentativo di chiarire la situazione. In entrambe le occasioni, però, la fidanzata ha scelto di rifiutare la richiesta, decidendo di proseguire il proprio percorso all'interno del programma accanto al single.