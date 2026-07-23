Temptation Island, Sabrina contro Giovanni: «Fa schifo». Poi chiede un bacio al single e viene respinta

La storia tra Giovanni e Sabrina continua a essere una delle più seguite di Temptation Island. Dopo settimane di tensioni, accuse reciproche e falò di confronto richiesti senza successo, la puntata del 22 luglio segna una svolta destinata a cambiare gli equilibri della coppia.

Tra ripicche, lacrime e nuove provocazioni, il rapporto tra i due sembra ormai arrivato a un punto di non ritorno.

Una relazione in crisi fin dalla prima puntata

La coppia era entrata nel villaggio con una relazione lunga 6 anni, già appesantita da profonde incomprensioni. Sin dall'inizio Sabrina aveva confessato di aver avuto un momento di debolezza con un'altra persona durante il fidanzamento, alimentando i dubbi del compagno.

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Nel corso dell'esperienza la donna si è avvicinata sempre di più a uno dei single, mentre Giovanni, ferito dal suo comportamento, aveva già chiesto per due volte un falò di confronto anticipato. Entrambe le richieste erano state respinte da Sabrina.

Il cambio di rotta di Giovanni sorprende Sabrina

Nell'ultima puntata, però, è Giovanni a cambiare atteggiamento. Dopo aver incassato l'ennesima delusione, decide infatti di avvicinarsi alla single con cui aveva instaurato il rapporto più stretto all'interno del villaggio.

Le immagini mostrate a Sabrina provocano una reazione immediata. La donna scoppia in lacrime quando vede il compagno entrare in bagno con la tentatrice, lontano dalle telecamere e con i microfoni spenti.

«Ma che sta succedendo?», si chiede, prima di accusarlo duramente. «Fa schifo, lo sta facendo apposta. Io non mi sono permessa di chiudermi in bagno con qualcuno».

Parlando con Filippo Bisciglia, Sabrina aggiunge: «Lo vedo ridicolo perché non è sincero. Ora mi lascerò andare di più. Fino ad ora mi sono trattenuta, ma vedendo la sua reazione provo fastidio».

La provocazione di Sabrina al single

Le immagini successive confermano il cambio di atteggiamento della fidanzata.

Ferita dalla reazione di Giovanni, Sabrina decide di spingersi oltre e, durante un momento di complicità con il single, gli chiede apertamente se abbia intenzione di baciarla. Una provocazione che, però, non ottiene il risultato sperato: il tentatore resta spiazzato e preferisce non ricambiare, evitando che la situazione degeneri.

La reazione di Giovanni: rabbia e consapevolezza

Quando arriva il momento del capanno, Giovanni osserva le immagini della compagna e reagisce con evidente nervosismo. Come già accaduto nelle puntate precedenti, esplode in un acceso sfogo, alternando italiano e dialetto siciliano, fino a confrontarsi con Filippo Bisciglia.

«Di me se ne sta fottendo. Lei è concentrata solo ad avere risposte su di lui», afferma. Poi aggiunge: «Sta cercando in tutti i modi di farmi esaurire».

Falò di confronto ancora lontano

Nonostante le emozioni vissute da entrambi, il momento decisivo sembra dover ancora arrivare.

Il falò di confronto non è stato ancora fissato e la sensazione è che la produzione voglia lasciare evolvere ulteriormente il rapporto tra Giovanni e Sabrina, protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island.