Lucia Ilardo affonda i fidanzati di Temptation Island e tira in ballo Rosario Guglielmi: la stoccata social

Lucia Ilardo, ex protagonista della tredicesima edizione di Temptation Island insieme all'allora fidanzato Rosario Guglielmi ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata al centro dell'attenzione social con una serie di post dal tono ironico che non sono passati inosservati.

Il riferimento a Rosario Guglielmi

La storia tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi è stata una delle più discusse della passata edizione del reality. I due avevano lasciato il villaggio insieme, ma la relazione si concluse poco dopo, quando Lucia iniziò una frequentazione con uno dei tentatori a telecamere ormai spente.

La scoperta arrivò durante la registrazione della puntata speciale "Un mese dopo", occasione nella quale a Rosario venne anche proposto il trono di Uomini e Donne.

L'esperienza da tronista, però, non iniziò mai. Durante una successiva registrazione del dating show di Maria De Filippi, alla quale partecipavano entrambi come ospiti, Lucia raccontò che, dopo aver accettato il trono, Rosario aveva trascorso una notte con lei. Una rivelazione che pose fine, ancor prima dell'inizio, alla sua avventura nel programma.

La stoccata ai possibili nuovi tronisti

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni secondo cui alcuni ex fidanzati e tentatori dell'attuale edizione di Temptation Island potrebbero approdare sul trono di Uomini e Donne.

Un'ipotesi che non sembra entusiasmare Lucia Ilardo, che sui social ha scritto con il suo consueto sarcasmo: "Unpopular opinion sulla mia TL e non richiesta, nessuno dei fidanzati di TI di quest'anno merita il trono... Uno solo rimarrà per sempre il 'fidanzato tronista' e ve l'ho portato io".

Un messaggio che molti utenti hanno interpretato come un evidente riferimento all'ex Rosario Guglielmi.

Le risposte ironiche alle critiche

Come spesso accade, il post ha generato numerosi commenti, alcuni anche piuttosto pungenti. Lucia, però, ha scelto di replicare mantenendo un tono ironico.

A chi l'ha accusata di non avere contenuti oltre alle vicende sentimentali ha risposto semplicemente: "Vuoto cosmico!".

Un altro utente le ha contestato di aver messo "mi piace" alle foto pubblicate dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip Raul Dumitras, ricoverato in ospedale nei giorni scorsi. Anche in questo caso la replica è arrivata con leggerezza: "Che donna senza cuore, è in ospedale. Lo avresti messo anche al tuo peggior nemico un like, dai!".

Quando invece è stata accusata di cercare soltanto visibilità, ha commentato: "Ora posso commentare quello degli altri, aspettavo questo momento!".

Infine, a chi le ha rimproverato di essere incoerente dopo aver dichiarato in passato che non avrebbe giudicato le storie altrui, Lucia Ilardo ha concluso: "Hai letto qualche offesa, giudizio o critica? Io leggo solo tanta ironia e simpatia in ciò che scrivo, ma capisco che sia difficile da comprendere per chi non ne è dotato".