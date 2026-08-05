Uomini e Donne, il conto alla rovescia è iniziato: svelate le date delle prime registrazioni

Uomini e Donne è pronto a riaprire i battenti. Manca ancora l'annuncio ufficiale di Mediaset, ma la macchina organizzativa del dating show di Maria De Filippi è già in movimento. Le prime registrazioni della stagione 2026/2027 sono infatti state fissate e rappresentano il primo passo verso il ritorno del programma su Canale 5, previsto come da tradizione nel mese di settembre.

L'attesa dei telespettatori è ormai alta. C'è chi aspetta di conoscere i nuovi tronisti, chi spera nel ritorno di protagonisti delle passate edizioni e chi, invece, non vede l'ora di ritrovare dame e cavalieri del Trono Over, da anni vero punto di forza della trasmissione.

Le prime registrazioni il 24 e 25 agosto

A svelare il calendario delle prime registrazioni è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale si tornerà in studio lunedì 24 e martedì 25 agosto.

Argomenti uomini e donne

Come già accaduto nelle ultime stagioni, le puntate registrate a fine agosto dovrebbero essere trasmesse a partire dalla seconda metà di settembre, segnando il ritorno del programma nel pomeriggio di Canale 5 insieme agli altri appuntamenti di punta del daytime Mediaset.

Una formula che continua a conquistare il pubblico

Negli anni Uomini e Donne si è confermato uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, capace di mantenere ascolti elevati e di alimentare quotidianamente il dibattito sui social.

Il Trono Over, in particolare, continua a essere la sezione più amata dal pubblico, grazie alle storie d'amore, ai confronti accesi e ai continui colpi di scena che coinvolgono dame e cavalieri. Ma anche il Trono Classico resta un appuntamento atteso, soprattutto per la curiosità di scoprire i nuovi protagonisti e le loro scelte.

Tra conferme e nuovi protagonisti

La stagione 2026/2027 dovrebbe riproporre la formula che ha reso il programma uno dei successi più longevi di Canale 5. Accanto ai volti inediti non è escluso il ritorno di alcuni protagonisti già conosciuti dal pubblico, una scelta che la redazione adotta spesso per dare continuità alle dinamiche nate nelle precedenti edizioni.

Per il momento non sono ancora stati ufficializzati i nomi dei nuovi tronisti né quelli delle dame e dei cavalieri che entreranno in studio. Le prime registrazioni di fine agosto, però, scioglieranno i primi dubbi e offriranno le prime anticipazioni sulla nuova stagione, destinata ancora una volta ad animare il pomeriggio televisivo di milioni di italiani.