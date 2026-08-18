Uomini e Donne, al via le registrazioni della nuova stagione: cresce l'attesa per tronisti e ritorni

Uomini e Donne si prepara a riaprire le porte dello studio di Maria De Filippi. La nuova stagione del dating show di Canale 5 comincia a prendere forma e cresce la curiosità soprattutto attorno ai protagonisti che animeranno il Trono Classico e il Trono Over.

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni della nuova edizione sarebbero previste per lunedì 24 e martedì 25 agosto, mentre il ritorno in televisione dovrebbe avvenire lunedì 21 settembre.

Restano ancora da scoprire i nomi ufficiali dei nuovi tronisti, così come bisognerà capire quali storie nate o proseguite nel Trono Over abbiano resistito alla pausa estiva.

Gemma Galgani pronta a tornare nel Trono Over

Tra le presenze che sembrano avere maggiori possibilità di essere confermate c'è ancora una volta Gemma Galgani, ormai diventata uno dei personaggi simbolo della trasmissione.

Dopo un'altra stagione segnata da conoscenze, speranze e delusioni sentimentali, la dama torinese potrebbe quindi rimettersi in gioco alla ricerca di un uomo capace di conquistarla.

Tra i possibili ritorni vengono indicati anche Barbara De Santi e Gloria Nicoletti, entrambe protagoniste della scorsa edizione.

Da verificare, invece, la presenza di Mario Lenti, tornato nello studio nella parte finale della stagione ma ancora incerto sulla possibilità di proseguire l'esperienza televisiva. Potrebbe rivedersi anche Cristina Tenuta, mentre al momento sembrerebbero più ridotte le possibilità di un ritorno stabile di Riccardo Guarnieri.

Trono Classico, Soraya Sabetta e Francesca Coppola tra le candidate

La curiosità maggiore riguarda inevitabilmente i nuovi tronisti. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane c'è quello di Soraya Sabetta, nuovamente single dopo la conclusione della relazione con Cristian Mascolino.

Soraya sarebbe stata contattata dalla produzione insieme a Francesca Coppola. Si tratterebbe, almeno per il momento, soltanto di contatti preliminari: nessuna certezza, dunque, sulla loro effettiva presenza sul trono.

Un altro nome accostato al programma è quello di Matteo Stratoti, già conosciuto dal pubblico di Uomini e Donne per essere stato corteggiatore di Sara Gaudenzi. Dopo avere escluso una partecipazione a Temptation Island come tentatore, per lui potrebbe aprirsi una nuova opportunità proprio nello studio di Maria De Filippi.

Grazia Kendi, dal Grande Fratello a Uomini e Donne?

Ma il nome destinato ad accendere maggiormente la curiosità è quello di Grazia Kendi. L'ex concorrente dell'ultima edizione Nip del Grande Fratello sarebbe infatti entrata nel toto-nomi per il nuovo Trono Classico.

A riaccendere l'attenzione sulla giovane è stata anche la recente rottura con Mattia Scudieri, diventata pubblica attraverso sfoghi e successive reazioni sui social.

La fine della relazione ha inevitabilmente alimentato le indiscrezioni su un possibile nuovo percorso sentimentale davanti alle telecamere. Per ora, però, si resta nel campo delle ipotesi.

Come accade ogni anno, Maria De Filippi e la produzione mantengono il massimo riserbo sulle scelte definitive. Saranno quindi le prime registrazioni a svelare chi siederà realmente sulle ambite poltrone rosse e quali volti del Trono Over torneranno a cercare l'amore.