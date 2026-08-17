Uomini e Donne, Elisabetta Gigante volta pagina dopo Sebastiano Mignosa? Spunta un nuovo flirt

La storia tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sembra essere arrivata al capolinea e, a pochi giorni dalle indiscrezioni sulla loro separazione, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne torna al centro del gossip. Questa volta per un presunto nuovo flirt.

La rottura tra Elisabetta e il cavaliere siciliano non è stata ancora raccontata direttamente dalla protagonista. Sui social, tuttavia, da qualche tempo Sebastiano è scomparso dai contenuti pubblicati dalla Gigante, un dettaglio che ha alimentato le voci sulla fine della relazione.

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, cosa è successo?

La loro storia era nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e aveva fatto discutere anche per la rapidità con cui la coppia aveva deciso di vivere il rapporto lontano dalle telecamere. Sebastiano aveva infatti lasciato la Sicilia per raggiungere Elisabetta, una scelta importante arrivata dopo una conoscenza relativamente breve.

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Ora, però, le loro strade sembrerebbero essersi separate. E mentre non sono ancora chiare le ragioni della presunta rottura, sui social c'è anche chi ipotizza che i due possano tornare nello studio del dating show di Maria De Filippi per raccontare quanto accaduto.

La segnalazione: «Elisabetta vista mentre baciava un uomo»

Nel frattempo, a riaccendere il gossip è stata una segnalazione rilanciata da Opinionista social. Secondo quanto raccontato da una fan, Elisabetta sarebbe stata avvistata a Marina di Campo, all'Isola d'Elba, in compagnia di un uomo.

«Una fan che si trovava a Marina di Campo l'ha vista flirtare con tanto di bacio passionale. Tra i due c'era molta complicità in discoteca, quindi lei ha già iniziato una nuova vita?», si legge nella segnalazione.

Al momento si tratta esclusivamente di un'indiscrezione che non ha trovato conferme da parte della diretta interessata. Non è nota neppure l'identità dell'uomo che sarebbe stato visto insieme all'ex dama.

Possibile ritorno a Uomini e Donne?

L'attenzione adesso si sposta anche sulla nuova stagione di Uomini e Donne. Con la ripresa delle registrazioni prevista a fine agosto, non è escluso che Elisabetta e Sebastiano possano tornare nello studio di Canale 5, come protagonisti del parterre oppure per chiarire pubblicamente cosa sia accaduto alla loro relazione.

Per il momento Sebastiano Mignosa mantiene il silenzio, mentre la nuova segnalazione su Elisabetta apre inevitabilmente un altro interrogativo: semplice flirt estivo oppure l'inizio di una nuova storia?