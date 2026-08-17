Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Marco Troiani al capolinea? Lei: «Momenti terribili», poi accade qualcosa di inaspettato

Sembra essere già rientrata la crisi tra Cinzia Paolini e Marco Troiani, una delle coppie più discusse dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo giorni di segnali social che lasciavano pensare a una possibile rottura, i due avrebbero ritrovato la serenità e a confermarlo sarebbe stato proprio Marco.

La storia tra Cinzia Paolini e Marco Troiani

La loro conoscenza era iniziata nello studio del dating show di Maria De Filippi, dove Troiani aveva manifestato fin da subito un forte interesse per Cinzia, arrivando persino a regalarle un anello. Un gesto che la dama aveva giudicato prematuro e che aveva alimentato il dibattito anche tra gli opinionisti.

Nonostante le difficoltà, i due avevano poi scelto di lasciare insieme il programma per provare a vivere la relazione lontano dalle telecamere.

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La crisi e il Ferragosto trascorso da sola

Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembrava essersi incrinato. Cinzia aveva parlato sui social di «momenti terribili» e, a Ferragosto, aveva pubblicato una foto da sola in spiaggia accompagnata da un messaggio piuttosto significativo: «Serenamente sotto casa mia, il mio Ferragosto con me stessa».

Stando a quanto rivelato da IsaeChia, anche durante una diretta con Fralof, l’ex dama non aveva nascosto il momento complicato. Alla domanda sull'amore aveva ammesso di essere sola, preferendo però non entrare nei dettagli «per rispetto mio e dell’altra persona».

Allo stesso tempo aveva lasciato aperta una porta alla riconciliazione, spiegando che le situazioni possono cambiare e avere «un’evoluzione diversa».

La svolta: torna l’anello, Marco scrive «Fidanzati»

E il cambiamento sembra essere arrivato molto rapidamente. Nelle ultime ore Marco Troiani ha pubblicato una foto della mano di Cinzia con al dito proprio l’anello che le aveva regalato, accompagnandola con una parola che lascia poco spazio alle interpretazioni: «Fidanzati».

Non solo. Il cavaliere ha condiviso anche uno scatto della coppia con il Duomo di Milano alle spalle, annunciando quello che potrebbe essere il prossimo passo della loro relazione: «Milano ti aspetta».

Dopo i cuori spezzati, il Ferragosto separati e le dichiarazioni prudenti di Cinzia, dunque, tra i due protagonisti di Uomini e Donne sembra essere tornato il sereno. E l’anello, questa volta, potrebbe assumere un significato decisamente diverso rispetto a quando aveva fatto discutere nello studio del programma.