Uomini e Donne, Federico Cotugno rivela: «Cristiana mi ha ricontattato dopo la rottura con Ernesto»

A distanza di mesi dalla conclusione del trono di Cristiana Anania, Federico Cotugno torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e del rapporto nato davanti alle telecamere con la tronista.

In un’intervista rilasciata a Eva 3000, l’ex corteggiatore romano ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, spiegando perché avesse iniziato a credere di poter essere la scelta. Ma soprattutto ha svelato un retroscena avvenuto dopo la fine della relazione tra Cristiana ed Ernesto Passaro.

Federico Cotugno: «Pensavo di poter essere la scelta»

Durante il trono, tra Federico e Cristiana si era creata un'intesa che aveva fatto pensare al corteggiatore di avere concrete possibilità di uscire dal programma insieme a lei.

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«Alcuni comportamenti mi avevano fatto pensare che potessi essere io la scelta e che tra noi ci fosse una sintonia importante. Insieme vivevamo delle belle sensazioni».

Una convinzione che, tuttavia, avrebbe cominciato a vacillare proprio nelle battute finali. Federico sostiene infatti di non aver percepito nella tronista una certezza assoluta: «Non ho mai avuto la sensazione che fosse completamente convinta».

Come è noto, Cristiana alla fine preferì Ernesto, con il quale lasciò Uomini e Donne. La loro relazione, però, si è successivamente conclusa.

I dubbi sulla scelta di Ernesto Passaro

Cotugno non nasconde le proprie perplessità sulla decisione presa all'epoca dalla tronista. A suo giudizio, già in quei momenti sarebbero emerse alcune esitazioni.

«Da quello che ha detto lei stessa, sembrava quasi combattuta tra cuore e testa».

A distanza di tempo, Federico definisce quella scelta «un po' azzardata», soprattutto considerando ciò che è accaduto successivamente tra Cristiana ed Ernesto.

L'ex corteggiatore ha parlato anche della personalità di Anania, riconoscendone la bellezza ma sottolineando di avere scoperto, durante la frequentazione, aspetti caratteriali differenti rispetto all'immagine che inizialmente aveva avuto di lei.

«Cristiana è sicuramente una ragazza molto bella, sia dal punto di vista estetico sia fisico. Dal punto di vista caratteriale e comportamentale, però, ho avuto modo di conoscere anche aspetti che non sempre coincidevano con l'immagine che cercava di trasmettere».

Secondo Federico, inoltre, in alcuni passaggi del trono Cristiana si sarebbe «lasciata condizionare» dalle dinamiche del programma.

Cristiana avrebbe ricontattato Federico

È però quanto sarebbe accaduto lontano dalle telecamere a rappresentare il passaggio più interessante del racconto di Cotugno.

Cristiana lo avrebbe ricontattato circa due mesi fa, quando la relazione con Ernesto era ormai arrivata al capolinea.

«Per quanto riguarda il fatto che la relazione sia finita poco dopo, posso dirti che già due mesi fa mi aveva ricontattato».

Federico, tuttavia, avrebbe deciso di non riaprire quel capitolo e di non rispondere al tentativo di contatto.

«Non ho risposto, poi i messaggi sono stati cancellati»

Cotugno racconta di essere rimasto fermo sulla propria posizione: «Quando mi ha ricontattato, circa due mesi fa, sono semplicemente rimasto me stesso e ho scelto di non rispondere. Dopo qualche ora i messaggi erano già stati cancellati».