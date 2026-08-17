Uomini e Donne, Cristiana Anania e Sara Gaudenzi: la “guerra” è finita, pace fatta dopo mesi di scontri e tensioni

Da rivali, spesso durissime l'una con l'altra, a protagoniste della stessa serata, fianco a fianco e con il sorriso sulle labbra. Cristiana Anania e Sara Gaudenzi sembrano aver definitivamente seppellito l'ascia di guerra dopo mesi nei quali il loro rapporto è stato uno dei più burrascosi tra quelli nati nello studio di Uomini e Donne.

A suggerire che tra le due ex troniste sia tornato il sereno sono alcune immagini pubblicate sui social dalle stesse protagoniste, nelle quali Cristiana e Sara appaiono insieme durante una serata. Nessuna tensione, nessuna distanza: sorridono e sembrano perfettamente a loro agio l'una accanto all'altra.

Un'immagine che fino a qualche mese fa sarebbe stata difficile da immaginare, considerando tutto quello che era accaduto davanti e lontano dalle telecamere.

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Cristiana Anania e Sara Gaudenzi, una rivalità nata a Uomini e Donne

Il rapporto tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi non era partito sotto i migliori auspici. La convivenza sul trono di Uomini e Donne aveva fatto emergere quasi subito caratteri molto diversi e una certa insofferenza reciproca.

A trasformare le incomprensioni in una vera rivalità era stato soprattutto Jakub Bakkour. Inizialmente corteggiatore di Cristiana, il ragazzo aveva deciso di interrompere il proprio percorso con lei. Successivamente Sara aveva chiesto alla redazione di poterlo richiamare e Jakub aveva accettato di tornare nel programma per conoscere la Gaudenzi.

Da quel momento la tensione era salita rapidamente. Il feeling tra Sara e Jakub, culminato anche in un bacio, aveva dato origine a durissimi confronti tra le due troniste.

Sara aveva accusato Cristiana di essersi pentita di aver lasciato andare il corteggiatore e di essere infastidita dal loro avvicinamento. La Anania, dal canto suo, aveva respinto le accuse sostenendo di non avere alcuna intenzione di riprendersi Jakub.

Gli scontri durissimi in studio

I battibecchi si erano presto trasformati in vere e proprie liti. Durante alcune puntate erano volate parole pesanti, con Cristiana che aveva accusato Sara di voler creare un "circo" nello studio, mentre la Gaudenzi aveva definito la collega immatura e "rosicona".

In uno degli scontri più accesi Cristiana era arrivata a dare della "pagliaccia" a Sara. Quest'ultima, invece, sosteneva che la collega vivesse male il suo percorso e fosse infastidita dall'interesse che Jakub aveva iniziato a manifestare nei suoi confronti.

Insomma, tra le due sembrava essersi creata una frattura difficilmente ricomponibile.

Il primo segnale di disgelo

Qualcosa, però, era sembrato cambiare quando Cristiana aveva concluso il proprio percorso scegliendo Ernesto Passaro. Proprio in quell'occasione Sara aveva mostrato un atteggiamento decisamente più morbido nei confronti della collega.

Tra le due c'era stato anche un abbraccio, interpretato allora come un possibile primo passo verso la riconciliazione. La tregua, tuttavia, non era durata a lungo.

Le tensioni continuano anche dopo Uomini e Donne

Una volta terminata l'esperienza televisiva, infatti, le incomprensioni erano tornate a galla.

Cristiana aveva espresso giudizi molto critici sul percorso di Sara e aveva raccontato anche un retroscena avvenuto dietro le quinte. Secondo la sua versione, la Gaudenzi sarebbe entrata nel suo camerino proponendole una sorta di alleanza e dicendole che, essendo più grande, l'avrebbe protetta. Cristiana aveva spiegato di essersi inizialmente fidata, salvo poi ricredersi quando gli scontri tra loro erano ripresi.

Anche sui social non erano mancate mosse interpretate dai fan come frecciate reciproche. Dopo la scelta di Sara, ad esempio, aveva fatto discutere un "like" di Cristiana a un contenuto critico nei confronti della Gaudenzi.

E quando, successivamente, era terminata la relazione tra Cristiana ed Ernesto Passaro, era stata Sara a mettere "mi piace" a un commento che parlava di "karma" nei confronti dell'ex coppia. Un gesto che aveva fatto pensare che tra le due ex troniste i conti fossero tutt'altro che chiusi.

Ora la svolta: Cristiana e Sara insieme e sorridenti

E invece, a distanza di qualche mese, lo scenario sembra essere completamente cambiato.

Le immagini condivise dalle due ex protagoniste di Uomini e Donne raccontano infatti qualcosa di molto diverso: Cristiana Anania e Sara Gaudenzi insieme, sorridenti e complici durante una serata.

Non più frecciatine, accuse o battibecchi, dunque. Almeno a giudicare da quanto mostrato pubblicamente, le due sembrano aver deciso di lasciarsi alle spalle quanto accaduto nello studio di Maria De Filippi e nei mesi immediatamente successivi.

Non è chiaro se tra loro sia nata una vera amicizia o se si tratti semplicemente di una riconciliazione dopo un lungo periodo di tensioni. Quel che appare evidente è che la guerra tra Cristiana e Sara sembra essere finita.

E forse è proprio questa la sorpresa più grande: dopo essersi affrontate per mesi, dentro e fuori Uomini e Donne, oggi le due ex troniste hanno scelto di mostrarsi insieme. E questa volta, anziché volare stracci, sono arrivati soltanto sorrisi.