Sara Gaudenzi e Grazia Kendi, scoppia la lite in un locale: "Anche tu sei cor**ta". Cos'è successo

Serata ad alta tensione tra Sara Gaudenzi e Grazia Kendi. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex concorrente del Grande Fratello sarebbero state protagoniste di un acceso confronto in un locale dove lavora proprio Grazia. Su quanto realmente accaduto, però, circolano due versioni decisamente differenti.

A far esplodere il caso sui social è stata una segnalazione riportata da Deianira Marzano, secondo la quale Gaudenzi avrebbe rivolto una provocazione a Kendi facendo riferimento alla recente fine della relazione con Mattia Scudieri.

La segnalazione: «Anche tu sei cornuta»

Stando al racconto di alcuni presenti, Sara si trovava al tavolo insieme ad alcuni amici e a Leonardo Decarli quando Grazia si sarebbe avvicinata per fare gli onori di casa.

Una volta che Kendi si sarebbe allontanata, Gaudenzi avrebbe urlato: «Anche tu sei cornuta». La serata sarebbe poi proseguita tra urla e atteggiamenti sopra le righe, tanto che, sempre secondo la segnalazione, Grazia avrebbe addirittura avvertito Sara della presenza di persone che la stavano riprendendo.

Nel racconto diffuso sui social viene tirato in ballo anche Decarli, che sarebbe apparso imbarazzato e si sarebbe successivamente scusato con Grazia per quanto accaduto.

La presunta frase di Gaudenzi è stata inevitabilmente collegata alla rottura tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri, sulla quale nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni e voci relative a possibili tradimenti. Circostanze che, tuttavia, non risultano confermate dai diretti interessati.

Sara Gaudenzi smentisce: «Non è andata così»

A cambiare completamente la prospettiva è stata però la stessa Sara Gaudenzi, che, contattata da Lorenzo Pugnaloni, ha fornito una ricostruzione differente.

Secondo l’ex tronista, sarebbe stata Grazia ad avvicinarsi al tavolo e tra le due sarebbe inizialmente nata una conversazione tranquilla. Sara le avrebbe chiesto della fine della storia con Mattia, spiegando di aver letto le indiscrezioni sui presunti tradimenti.

Grazia avrebbe negato questa ricostruzione, sostenendo che la relazione si fosse conclusa con dispiacere da entrambe le parti. È a quel punto che Sara avrebbe fatto una battuta riferita soprattutto alla propria esperienza sentimentale: «Pensavo che anche tu avessi le corna come me».

Dunque, secondo Gaudenzi, nessun insulto urlato alle spalle di Grazia, ma una frase pronunciata direttamente durante la conversazione e con un significato completamente diverso rispetto a quello raccontato nella prima segnalazione.

Spuntano anche Cristiana Anania ed Ernesto Passaro

Ma ci sarebbe stato un secondo motivo di tensione. Gaudenzi sostiene di aver riferito a Grazia che Cristiana Anania le avrebbe parlato di alcuni vestiti che Ernesto avrebbe prestato a Kendi e che avrebbe voluto riavere indietro.

Proprio questo passaggio, secondo Sara, avrebbe fatto degenerare la situazione: Grazia si sarebbe innervosita e avrebbe iniziato a inviare diversi messaggi a Cristiana.

Successivamente le due si sarebbero allontanate e Sara avrebbe continuato la propria serata. Più tardi sarebbe stata la stessa Kendi ad avvicinarla per avvertirla che qualcuno la stava fotografando o riprendendo.

Due racconti opposti: cosa è successo davvero?

Al momento, dunque, restano sul tavolo due ricostruzioni contrastanti. Da una parte la testimonianza rilanciata sui social, che descrive Sara Gaudenzi come autrice di una provocazione diretta e di una serata particolarmente movimentata; dall'altra la versione dell'ex tronista, che ridimensiona l'episodio e sostiene che la tensione sarebbe esplosa soltanto dopo aver tirato in ballo Cristiana Anania.

In assenza di immagini o testimonianze in grado di chiarire definitivamente la dinamica, stabilire quale delle due versioni corrisponda ai fatti non è possibile. Una cosa, però, appare chiara: tra Sara Gaudenzi e Grazia Kendi la serata non è trascorsa esattamente all'insegna della cordialità.