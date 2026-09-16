Temptation Island, ex concorrente di Miss Italia rivela: «Rosario mi scriveva mentre guardava la puntata con Alessandra»

La storia tra Rosario Monetti e Alessandra Ciociola continua a far discutere anche dopo Temptation Island. Nella seconda e ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi, andata in onda lunedì 14 settembre, i due si erano presentati inizialmente separati, dopo aver trascorso l’estate ognuno per conto proprio. Alessandra aveva spiegato di essersi aspettata da Rosario un gesto importante che, fino a quel momento, non era arrivato. Poi, durante il confronto, la sorpresa: lui si era allontanato per tornare con un enorme mazzo di rose rosse. Un gesto accolto con emozione da Alessandra, che aveva deciso di concedere un’altra possibilità al loro rapporto.

Le segnalazioni su Rosario Monetti

La serenità ritrovata, però, potrebbe essere durata poco. Lorenzo Pugnaloni, nel corso di Casa Lollo, ha raccolto la testimonianza di una ragazza, ex Miss Rocchetta, che sostiene di essere stata contattata da Rosario sui social e di aver poi proseguito con lui le conversazioni su WhatsApp. «Abbiamo parlato per un po’ su Instagram, del più e del meno. Io però premetto che non sapevo se fosse fidanzato o meno», ha raccontato. Secondo la sua versione, sarebbe stato proprio Rosario a proporle di scambiarsi il numero di telefono: «Passiamo su WhatsApp e parliamo più o meno dalla fine di agosto». La ragazza avrebbe inoltre riferito che i contatti sarebbero proseguiti fino a pochissimi giorni fa, anche mentre Rosario si trovava insieme ad Alessandra.

Spunta un'altra ragazza: «Ci sentivamo fino a poche ore prima della puntata»

Dopo la diffusione della clip, un’altra ragazza avrebbe contattato Pugnaloni, sostenendo di avere avuto a sua volta contatti con Rosario. «Rosario aveva scritto anche a me, prima su Instagram e poi mi aveva dato il suo numero. Fino a poche ore prima della puntata ci stavamo ancora sentendo e parlando normalmente. Io non sapevo che fosse tornato con Alessandra e, in generale, non ero a conoscenza della situazione tra loro», ha raccontato, aggiungendo di essere disponibile a mostrare chat e altro materiale per documentare quanto affermato. Pugnaloni ha dichiarato di aver visionato il materiale ricevuto e ha riferito che sarebbe la terza ragazza ad averlo contattato. Il blogger sostiene inoltre di aver visto una fotografia nella quale Rosario comparirebbe in compagnia di una di loro durante una serata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Alessandra rompe il silenzio e poi cancella la storia

In questo clima è arrivata anche la reazione di Alessandra Ciociola. L'ex protagonista di Temptation Island ha condiviso sul proprio profilo Instagram una storia, successivamente rimossa, nella quale chiedeva rispetto per il delicato momento che sta vivendo. Un messaggio che non chiarisce cosa stia accadendo realmente tra lei e Rosario, ma che inevitabilmente ha attirato l'attenzione dei follower dopo le segnalazioni circolate nelle ultime ore. Resta quindi da capire quale sia oggi la situazione tra i due e, soprattutto, se Rosario e Alessandra decideranno di intervenire direttamente per fare chiarezza sulle testimonianze emerse.