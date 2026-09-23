GF Vip, pressing degli autori su Antonella Fiordelisi: la vogliono nella Casa per un confronto con Federica Morello

Il gossip che coinvolge Antonella Fiordelisi e Federica Morello potrebbe presto avere un nuovo capitolo direttamente nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le parole pronunciate da Guendalina Tavassi, che hanno riportato sotto i riflettori il presunto intreccio sentimentale con Giulio Fratini, arriva infatti una nuova indiscrezione lanciata da Deianira Marzano.

Deianira Marzano: «Il GF vuole Antonella nella Casa»

Secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip attraverso una storia pubblicata sui social, la produzione del reality starebbe pensando a un confronto tra Antonella Fiordelisi e Federica Morello. «Il GF vuole a tutti i costi Antonella Fiordelisi nella Casa per un confronto e anche il suo fandom. Antonella naturalmente non vuole», scrive Marzano.

L’indiscrezione arriva dopo le dichiarazioni di Guendalina Tavassi, che parlando con Marina La Rosa ha riportato nella Casa il gossip che circola da settimane. Tavassi ha raccontato che Federica sarebbe legata a un uomo precedentemente fidanzato con una sua amica, sostenendo: «Federica è frequentante con uno che stava con quella ragazza di cui parlavamo ieri, gliel’ha rubato». La gieffina ha però precisato di non conoscere direttamente i fatti: «Non so se è vero oppure no, è quello che dicono». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il possibile faccia a faccia con Federica Morello

Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il nome dell’uomo al centro della vicenda sarebbe quello dell’imprenditore Giulio Fratini, ex compagno di Antonella Fiordelisi. Federica e Antonella sarebbero state amiche, ma nessuno dei diretti interessati ha finora confermato pubblicamente l’esistenza di una relazione tra Morello e Fratini.

Adesso l’indiscrezione di Deianira Marzano apre un nuovo scenario: il Grande Fratello vorrebbe portare Antonella Fiordelisi direttamente nella Casa per un confronto, mentre l’ex gieffina, almeno per il momento, non sembrerebbe intenzionata ad accettare. Resta da capire se la produzione riuscirà a convincerla e, soprattutto, se il possibile faccia a faccia con Federica Morello diventerà davvero una delle prossime dinamiche del reality.