Temptation Island, anticipazioni sesta puntata: Francesca sempre più vicina al tentatore Marco, la reazione di Danilo

La quinta puntata di Temptation Island ha regalato uno dei momenti più discussi dell'edizione. Protagonista è stata Francesca Coppola, fidanzata di Danilo D'Angelo, che dopo una serata ricca di emozioni ha tentato una fuga improvvisa dal villaggio delle fidanzate, salvo poi fermarsi sulla spiaggia e lasciarsi andare a un pianto disperato.

Una scena che ha spiazzato il pubblico e acceso il dibattito sui social: Francesca voleva davvero raggiungere Danilo oppure è stata sopraffatta dalle emozioni? La risposta arriverà probabilmente solo nelle prossime puntate.

L'avvicinamento al single Marco cambia tutto

Nel corso della quinta puntata, Francesca Coppola ha vissuto un momento di forte vicinanza con il tentatore Marco Fatata, confessandogli di provare un interesse che fino a quel momento aveva cercato di reprimere.

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I due si sono appartati sulla spiaggia, condividendo un lungo abbraccio e una conversazione molto intima. Immagini che sono state mostrate nel capanno a Danilo D'Angelo, il quale è rimasto profondamente ferito nel vedere la propria fidanzata così vicina a un altro uomo.

Il ragazzo è crollato in lacrime, ammettendo di non essersi mai aspettato una simile evoluzione del percorso della compagna.

Il pentimento di Francesca e la corsa verso l'altro villaggio

Dopo aver definito quella trascorsa con Marco una serata di "libertà", Francesca ha però cambiato completamente atteggiamento.

Parlando con le altre fidanzate, ha confessato di sentirsi in colpa e di avere finalmente capito una cosa importante: vuole stare con Danilo.

Pochi istanti dopo ha lasciato il villaggio correndo verso la spiaggia, pronunciando una frase destinata a diventare uno dei momenti simbolo della puntata: "Vado a riprendermi il mio fidanzato".

L'intenzione sembrava quella di raggiungere il villaggio dei fidanzati per chiedere a Danilo D'Angelo di lasciare insieme il programma.

La fuga si interrompe tra le lacrime

La corsa, però, è durata solo pochi minuti. A metà strada Francesca Coppola si è fermata, si è accasciata sulla spiaggia ed è scoppiata in lacrime. Le altre fidanzate hanno provato a rincorrerla e tranquillizzarla, mentre anche alcuni tentatori sono intervenuti, preoccupati per quanto stava accadendo.

L'unico completamente ignaro della situazione è rimasto proprio Danilo, convinto che la fidanzata stesse ormai vivendo un reale coinvolgimento nei confronti del single Marco.

Anticipazioni Temptation Island: cosa succederà nella sesta puntata

Le anticipazioni della sesta puntata di Temptation Island, in onda questa sera, lasciano intendere che il percorso della coppia è tutt'altro che concluso.

Danilo D'Angelo assisterà infatti a nuove immagini che mostrano momenti di forte complicità tra Francesca e il tentatore Marco, alimentando ulteriormente dubbi e tensioni.

Resta quindi da capire se il pentimento mostrato dalla giovane sia stato autentico oppure se il suo legame con il single sia destinato a rafforzarsi.