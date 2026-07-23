Temptation Island, Sabrina Soussi travolta dagli attacchi social: il profilo Instagram sparisce durante la puntata

La puntata di Temptation Island, andata in onda su Canale 5 nella serata di mercoledì 22 luglio 2026, ha regalato nuovi colpi di scena che hanno infiammato il dibattito sui social. Tra le coppie più commentate c'è senza dubbio quella formata da Sabrina e Giovanni, protagonisti di un percorso sempre più turbolento.

A far discutere, oltre alle immagini trasmesse durante il programma condotto da Filippo Bisciglia, è stata anche la scomparsa del profilo Instagram di Sabrina, avvenuta proprio mentre sui social si moltiplicavano critiche e commenti nei suoi confronti.

Le accuse di Sabrina a Giovanni nel villaggio

Nel corso della permanenza nel villaggio delle fidanzate, Sabrina ha espresso più volte il proprio malcontento nei confronti di Giovanni. La donna lo ha descritto come un ragazzo troppo influenzato dal giudizio della madre, poco maturo e poco presente all'interno della relazione.

Argomenti temptation island

Parallelamente, la concorrente ha instaurato un rapporto sempre più stretto con il single Lory, arrivando anche a rifiutare due richieste di falò di confronto avanzate dal fidanzato.

La reazione dopo i video di Giovanni

La situazione è cambiata quando Sabrina ha assistito ai nuovi filmati di Giovanni, che mostrano una crescente complicità con una delle single del villaggio.

Di fronte alle immagini, la concorrente è scoppiata in lacrime, arrivando ad affermare che "Giovanni le fa schifo" e sostenendo di non aver fatto nulla di paragonabile al comportamento del fidanzato.

Parole che, però, non hanno convinto gran parte del pubblico.

Il web accusa Sabrina di incoerenza

Sui social network migliaia di utenti hanno criticato il comportamento di Sabrina, definendolo incoerente. Secondo molti spettatori, la concorrente avrebbe giudicato severamente gli atteggiamenti di Giovanni, pur essendosi nel frattempo avvicinata al tentatore Lorenzo Ferrara.

I commenti si sono moltiplicati soprattutto su X, Instagram e TikTok, dove numerosi utenti hanno sottolineato come Sabrina si sia sentita ancora più autorizzata a proseguire la conoscenza con Lory dopo aver visto le immagini del fidanzato.

La richiesta di un bacio a Lory scatena altre polemiche

Ad alimentare ulteriormente le discussioni è stata la scena in cui Sabrina ha chiesto esplicitamente un bacio al single Lory.

Il momento è diventato rapidamente virale e ha generato migliaia di commenti. Molti utenti hanno ritenuto che la concorrente si sia esposta eccessivamente, mentre altri hanno parlato di un atteggiamento poco rispettoso verso sé stessa e verso la relazione con Giovanni.

L'indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni e il profilo Instagram scomparso

A rendere ancora più acceso il dibattito è intervenuto anche l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale i familiari di Giovanni sarebbero rimasti profondamente delusi da alcuni comportamenti mostrati durante il programma.

Nel frattempo, proprio mentre il pubblico commentava in diretta la puntata, il profilo Instagram di Sabrina è risultato non più disponibile. Questa mattina, invece, era nuovamente attivo e visibile.

Il percorso con Giovanni sembra ormai al capolinea

Le tensioni emerse nel corso delle ultime puntate fanno pensare che il viaggio nei sentimenti di Sabrina e Giovanni sia ormai arrivato a un punto di non ritorno.

Anche sul fronte del rapporto con il tentatore Lory, il pubblico appare piuttosto scettico. Sui social prevale infatti l'idea che il single stia semplicemente svolgendo il proprio ruolo all'interno del programma e che non vi sia un reale interesse sentimentale nei confronti della concorrente.

Per conoscere l'esito definitivo della loro esperienza e capire cosa sia realmente accaduto tra Sabrina, Giovanni e Lory, non resta che attendere le prossime puntate di Temptation Island.