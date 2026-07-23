Temptation Island, Andrea conquista Iris al falò: "Ti amo". Lei lo mette alla prova ma escono insieme

Il percorso di Andrea e Iris a Temptation Island si è concluso con un lieto fine, almeno per il momento. Nella puntata andata in onda mercoledì 22 luglio, la coppia ha deciso di lasciare insieme il reality dopo un intenso falò di confronto anticipato, segnato da lacrime, confessioni e promesse.

Dopo giorni di riflessione, Andrea ha ammesso di aver compreso soltanto durante la separazione quanto fosse forte il sentimento che prova per la fidanzata. Una presa di coscienza che lo ha spinto a chiedere immediatamente un confronto con Iris, nel tentativo di salvare la loro relazione.

Andrea chiede il falò anticipato: "Non ce la faccio a stare senza di te"

Già nella puntata precedente, Andrea si era svegliato nel cuore della notte con l'intenzione di raggiungere il villaggio delle fidanzate. Da quel momento ha maturato la decisione di chiedere il falò di confronto anticipato.

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Quando Iris è arrivata davanti al falò, il ragazzo le è corso incontro senza nascondere l'emozione: "Non ce la faccio a stare senza di te, sono innamorato".

Le sue parole, però, non hanno convinto subito la fidanzata.

La dura risposta di Iris: "Hai fatto il porco"

Iris ha mantenuto un atteggiamento freddo e distaccato, ricordando al fidanzato le sofferenze vissute durante la loro relazione: "Tu hai bisogno di quello che faccio io per te. Non sei innamorato. Hai fatto il porco".

Secondo la ragazza, quello di Andrea non sarebbe stato il primo pentimento arrivato dopo un errore: "Io ti spiegavo che stavo male e tu non ci credevi".

Le accuse: "Io gli ho dato tutto, lui non c'è mai stato"

Durante il confronto, Iris ha spiegato anche a Filippo Bisciglia il motivo della sua diffidenza: "A lui non manco io, ma quello che faccio per lui".

La ragazza ha raccontato di aver sempre cercato di sostenere il compagno in ogni momento della quotidianità: "Non gli faccio mai mancare niente. Dalle attenzioni più banali, come svegliarlo, fino ad ascoltarlo quando ha un problema. Lui con me non fa niente di tutto questo".

L'intervento di Filippo Bisciglia

A quel punto è intervenuto Filippo Bisciglia, invitando Andrea a riflettere sul modo in cui aveva trattato la fidanzata negli anni: "Forse l'hai sminuita nel tempo?".

La domanda del conduttore ha spinto il ragazzo ad aprirsi definitivamente.

"Sto male, non ce la faccio più. Questa esperienza mi ha insegnato tanto. Io ero entrato con un'altra testa. Mi manchi".

Poi la confessione più importante: "Sono innamorato, non lo sapevo".

Iris resta combattuta fino all'ultimo

Nonostante le parole di Andrea, Iris ha continuato a mostrarsi molto prudente. Nel villaggio delle fidanzate aveva riscoperto attenzioni che da tempo sentiva di non ricevere più: "Ho riso e scherzato con tutti. Mi hanno aiutata a capire quanto mi mancassero tante attenzioni".

Quando Andrea ha cercato di riabbracciarla e le ha sussurrato che era "la più bella di tutte", la ragazza non ha cambiato subito idea: "Non voglio uscire con te. Mi hai ferita tanto. Ci potevi pensare prima. Queste cose già me le hai dette".

La scelta finale: Andrea e Iris lasciano insieme Temptation Island

Andrea, però, non ha mai smesso di chiederle un'altra possibilità: "Io ti amo assai e non farò mai lo stupido con nessuna".

Dopo un lungo confronto e numerose promesse, Iris ha deciso di concedere al fidanzato un'ultima occasione, pur precisando che il perdono non era ancora arrivato: "Non vuol dire che ti ho perdonato, ma insieme abbiamo modo di parlarne meglio".