Uomini e Donne, ex corteggiatrice ricoverata d'urgenza: «Grave lesione alla cornea»

Doveva essere una vacanza all’insegna del mare e del divertimento in Sardegna, ma per Martina Cardamone, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è trasformata in una corsa al pronto soccorso e in un ricovero d’urgenza.

La giovane, originaria di Battipaglia, ha raccontato sui social di essere alle prese con una grave lesione alla cornea accompagnata da un ascesso, dopo aver accusato per diversi giorni un dolore molto forte a un occhio. Un problema che, secondo quanto riferito dalla stessa Martina, potrebbe essere legato ad alcune abitudini scorrette nell'utilizzo delle lenti a contatto.

Il ricovero e la paura per la vista

A raccontare quanto accaduto è stata direttamente Martina attraverso alcune storie pubblicate su Instagram dalla stanza d'ospedale.

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«Ovviamente sono molto triste, ma mi sento tranquilla e al sicuro adesso che sono in buone mani», ha spiegato. Poi la diagnosi: «Lesione grave della cornea con ascesso annesso, ricovero d'urgenza».

La preoccupazione maggiore riguarda ora il recupero completo dell'occhio. Martina ha infatti raccontato di aver avvertito per giorni un dolore molto intenso, fino a quando la situazione è improvvisamente peggiorata: «Mi sono svegliata un giorno con un occhio che praticamente non serviva più e sono corsa al pronto soccorso».

«Dormivo e facevo il bagno con le lenti»

L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di rendere pubblica la propria esperienza soprattutto per mettere in guardia i suoi follower.

Martina utilizza le lenti a contatto da anni e ha ammesso di avere spesso sottovalutato alcune precauzioni, come evitare di dormire o entrare in acqua indossandole.

«Io l'ho fatto per anni e questa evidentemente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso», ha scritto rispondendo a una follower.

Da qui il suo appello: «Non bisogna pensare "un secondo in acqua con le lenti, che sarà mai", non bisogna dire "ci dormo così le utilizzo per più tempo" e non bisogna mai pensare "figurati se potrebbe succedere a me"».

Una leggerezza che oggi Martina dice di rimpiangere, soprattutto per il timore delle possibili conseguenze sulla vista.

L'appello ai follower: «La salute viene prima di tutto»

Nonostante la paura, Martina ha voluto trasformare la propria disavventura in un messaggio di prevenzione.

«Se questo mio pensiero può aiutarvi a capire che la nostra salute non deve essere mai sottovalutata, neanche davanti a un minuscolo sintomo, sono felice», ha scritto.

L'ex corteggiatrice resterà quindi sotto osservazione e dovrà rinunciare, almeno per il momento, alla vacanza con gli amici in Sardegna. «Starò bene piano piano – ha assicurato – e imparerò a non sottovalutare nulla».

Chi è Martina Cardamone

Originaria di Battipaglia, Martina Cardamone si è fatta conoscere dal pubblico televisivo partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Flavio Ubirti.

Il suo percorso nel programma è stato caratterizzato da avvicinamenti, incomprensioni e momenti di forte coinvolgimento, fino ad arrivare alla scelta finale insieme a Nicole Belloni. Il tronista, però, decise di uscire dal programma proprio con Nicole.

Martina commentò successivamente quella decisione sostenendo che Flavio avesse fatto, a suo giudizio, «una scelta di testa, non di cuore».