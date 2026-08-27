Uomini e Donne, Luigi Mastroianni di nuovo single: finisce la storia con Anna Scuderi

Le indiscrezioni circolavano già da qualche tempo, ma adesso la separazione sembra non essere più soltanto un rumor. Luigi Mastroianni e Anna Scuderi si sarebbero lasciati dopo circa cinque anni d'amore, una relazione vissuta prevalentemente lontano dai riflettori e dalla quale è nato il loro figlio Alessio.

A rilanciare per primi la notizia sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. La conferma più significativa, però, sarebbe arrivata direttamente dall'ex protagonista di Uomini e Donne: nel corso di una live su TikTok, Mastroianni avrebbe infatti ammesso la fine della relazione con Anna.

Luigi Mastroianni e Anna Scuderi, una storia lontana dai riflettori

La loro relazione era iniziata nel 2020, quando Mastroianni aveva ormai lasciato alle spalle l'esperienza televisiva che lo aveva reso popolare. Anna Scuderi, laureata in Economia e lontana dal mondo dello spettacolo, aveva rappresentato per l'ex tronista l'inizio di una fase completamente diversa della sua vita.

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Una storia mantenuta il più possibile al riparo dalle dinamiche del gossip e diventata ancora più importante con la nascita del figlio Alessio. Proprio per tutelare il bambino, i due sembrerebbero intenzionati a gestire la separazione con grande riservatezza, evitando almeno per il momento dichiarazioni pubbliche dettagliate sulle ragioni che avrebbero portato alla rottura.

Il caso Sara Affi Fella che lo fece conoscere al grande pubblico

Nato a Caltagirone nel dicembre del 1994, Luigi Mastroianni è diventato uno dei volti più conosciuti di Uomini e Donne durante il trono di Sara Affi Fella. Con il suo carattere riservato e il forte legame con la famiglia, in particolare con il fratello Salvo, riuscì rapidamente a conquistare una parte importante del pubblico del dating show di Canale 5.

Sara lo scelse al termine del suo percorso, ma poco dopo esplose uno degli scandali più discussi nella storia recente della trasmissione. Venne infatti alla luce che la tronista, durante la partecipazione al programma, aveva continuato a frequentare segretamente l'ex fidanzato Nicola Panico.

Mastroianni si ritrovò così, suo malgrado, al centro di un caso mediatico che per settimane monopolizzò l'attenzione degli appassionati del programma.

Dal trono alla scelta di Irene Capuano

Dopo quella vicenda, Maria De Filippi decise di concedergli una nuova opportunità, questa volta proponendogli di sedersi sul trono.

Il suo secondo percorso a Uomini e Donne si concluse nel 2019 con la scelta di Irene Capuano. Anche quella relazione, però, non ebbe lunga durata e i due decisero successivamente di prendere strade differenti.

Terminata definitivamente l'esperienza televisiva, Mastroianni ha progressivamente ridotto la propria presenza nel mondo dello spettacolo, tornando in Sicilia e dedicandosi alla musica come dj e alle proprie attività professionali.

Ora un nuovo capitolo della sua vita

L'incontro con Anna Scuderi sembrava aver segnato il definitivo allontanamento dalle turbolente vicende sentimentali vissute davanti alle telecamere. Cinque anni insieme, una quotidianità costruita lontano dalla televisione e soprattutto la nascita di Alessio avevano rappresentato per Mastroianni una nuova fase personale.

Adesso quella storia sarebbe arrivata al capolinea. Nessuna guerra social e nessuna accusa pubblica, almeno fino a questo momento. La priorità sembra essere quella di mantenere la vicenda lontana dal clamore mediatico e proteggere soprattutto la serenità del loro bambino.