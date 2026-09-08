GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno ancora conti in sospeso: volano stracci tra gli ex Oriele

La loro storia d’amore è finita da tempo, ma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra esserci ancora qualche conto in sospeso. I due ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono tornati a punzecchiarsi sui social e questa volta al centro della disputa è finita una tavola da snowboard.

La turbolenta storia nata al Grande Fratello

Oriana e Daniele si erano conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, dove tra loro era nato un rapporto intenso quanto tormentato. Una relazione segnata da passione, litigi, riavvicinamenti e reciproche recriminazioni, proseguita tra numerosi tira e molla anche dopo la conclusione del reality.

Alla fine, però, le loro strade si sono definitivamente separate ed entrambi hanno provato a voltare pagina. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Oriana Marzoli ha continuato la sua esperienza televisiva partecipando a diversi reality in Spagna e ha ritrovato l'amore accanto a Facundo Gonzalez, conosciuto durante Ganar o Servir. Dopo circa due anni, anche questa relazione è però arrivata al capolinea. I due hanno annunciato la separazione sui social, spiegando di voler conservare l'affetto e l'amicizia costruiti durante il loro percorso insieme.

Anche Daniele Dal Moro aveva iniziato una nuova relazione con Yulia, resa pubblica lo scorso anno. Una storia che, tuttavia, ha avuto vita breve e si è conclusa con alcune dure frecciatine social da parte dell'ex fidanzata.

Oriana reclama la sua tavola da snowboard

Nelle ultime ore è stato proprio un oggetto rimasto apparentemente in sospeso dai tempi della loro relazione a riaccendere lo scontro.

Una follower ha scritto a Oriana invitandola ad approfittare dell'occasione per andare a riprendersi una tavola da snowboard che sarebbe rimasta a Daniele.

La Marzoli non si è lasciata sfuggire l'occasione e, attraverso una storia sui social, ha replicato sostenendo che la tavola fosse ancora nelle mani dell'ex fidanzato.

«Non penso proprio che questo ragazzo voglia ridarmi la mia tavola, perché è mia. Mi piacerebbe tantissimo averla a casa, ne ho altre due però mi piaceva tantissimo questa», ha detto Oriana, concludendo con una provocazione decisamente colorita: «Ladro, ridammela».

La risposta di Daniele Dal Moro: «Venduta!»

La replica di Daniele Dal Moro non si è fatta attendere.

L'ex gieffino ha scelto l'ironia, pubblicando un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale nella quale compare un ragazzo intento a vendere una tavola da snowboard.

Ad accompagnare la foto, una risposta tanto breve quanto provocatoria: «Venduta!», seguita da un insulto rivolto alla sua ex.

Un botta e risposta che ha immediatamente riacceso l'attenzione dei fan degli “Oriele”, la coppia che durante e dopo il Grande Fratello Vip aveva conquistato un seguito molto numeroso sui social.

A distanza di anni, dunque, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro riescono ancora a far discutere. Questa volta non per un possibile ritorno di fiamma, ma per una tavola da snowboard diventata, suo malgrado, protagonista dell'ennesimo capitolo della loro infinita saga social.