Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico commuove: «Sono rimasto solo». Poi la sorpresa di Iva Zanicchi

Dietro l’ironia e il sorriso che spesso mostra davanti alle telecamere, Simone Annicchiarico ha lasciato emergere una parte molto più intima della sua vita. Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 settembre, il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli ha raccontato il vuoto lasciato dalla scomparsa dei genitori e la solitudine con cui oggi si trova a fare i conti.

Un racconto personale che ha riportato Simone agli anni trascorsi accanto al padre, figura che continua a sentire profondamente presente nella propria vita. A rendere il momento ancora più intenso è stato poi l’ingresso nella Casa di Iva Zanicchi, legata da una lunga amicizia a Walter Chiari e custode, per oltre vent’anni, di un oggetto appartenuto all’attore.

Simone Annicchiarico e il ricordo di Walter Chiari

Parlando della sua famiglia, Annicchiarico non ha nascosto il senso di smarrimento provato dopo la morte della madre. Da una vita circondata da affetti e parenti si è ritrovato, con il passare degli anni, in una condizione completamente diversa: «Sono rimasto solo, quindi è strano. È una condizione molto strana per me, che avevo una grandissima famiglia attorno. Da quando è morta mia madre non ho più un parente, non ho più nessuno che chiama e mi cerca. Una volta mi cercava mia nonna, mia madre, adesso mi posso perdere e chi mi cerca?». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dallo studio Ilary Blasi gli ha chiesto cosa rappresentasse Walter Chiari per lui. Simone non ha avuto dubbi: «Era un eroe per me, un supereroe divertente. Eccezionale. Mi ha fatto capire che il tempo è quello di qualità, non conta che sia un anno, un giorno». Un legame che, nonostante la morte dell’attore, non si è mai spezzato: «Mio padre è dentro di me, sono io. Ha lasciato tanti pezzi di Walter in giro, negli amici, nei figli degli amici di mio padre. È ancora in giro Walter, è ancora in circolo». Se oggi potesse ritrovarsi davanti a lui, Simone sceglierebbe un argomento preciso: «Parlerei di boxe, era un grande appassionato, ma io me ne sono innamorato nel 1997, sei anni dopo che mio padre è morto. Ho visto un documentario e sono diventato uno dei più grandi commentatori di boxe».

Iva Zanicchi entra nella Casa con un ricordo di Walter Chiari

Proprio mentre Simone ripercorreva i ricordi legati al padre, nella Casa è arrivata Iva Zanicchi. La cantante aveva con sé una sorpresa dal forte valore affettivo: una fascia da smoking indossata da Walter Chiari durante l’ultimo spettacolo realizzato insieme a lei, custodita per oltre vent’anni.

Dopo aver abbracciato Annicchiarico, Zanicchi gli ha consegnato l’oggetto: «Questa porta buono, tienila». Tra i due sono riaffiorati anche ricordi lontani. «La prossima estate vengo, eh», ha scherzato la cantante parlando delle loro case vicine in Sardegna. Simone ha ricordato il rapporto che li lega fin dalla sua infanzia: «Mi ha visto da bambino, abbiamo fatto anche un viaggio in Australia insieme». Prima dell’incontro, Iva aveva raccontato un aspetto più delicato dell’infanzia di Annicchiarico: «Forse non dovrei dirlo, ma era un bambino solo, non perché i genitori non lo amassero, facevano di tutto per stare insieme, ma spesso erano in giro per lavoro». Poi ha concluso con parole di grande affetto: «È un ragazzo d’oro, bellissimo, gli ho sempre voluto bene».