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Giulia Provvedi scoppia a piangere al GF Vip: le parole che l'hanno ferita

Giulia Provvedi scoppia a piangere al GF Vip: le parole che l'hanno ferita

Una serata iniziata tra tensioni e accuse si trasforma in un momento di forte emozione per la concorrente de Le Donatella

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Momento di forte tensione per Giulia Provvedi durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 21 settembre su Canale 5. La componente de Le Donatella è scoppiata in lacrime dopo l'acceso confronto con Federica Morello e le critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli. Tra Giulia e Federica i rapporti erano già tesi e il faccia a faccia in diretta non è servito a ricucire lo strappo.

«Siamo due mondi opposti, preferisco che lei frequenti persone simili a lei, non voglio essere sua amica», ha affermato Provvedi, arrivando anche a chiedere provocatoriamente il numero dello psicologo della coinquilina. Federica ha replicato accusandola di voler mettere in scena un «teatrino».

L'intervento di Selvaggia Lucarelli e le lacrime di Giulia

A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato critiche alla concorrente: «Giulia è molto aggressiva, è una grande prevaricatrice». Secondo l'opinionista, Federica sarebbe più timida rispetto agli altri concorrenti e proprio per questo sarebbe diventata il bersaglio della Provvedi. Parole che hanno colpito Giulia, apparsa successivamente in lacrime sul divano della Casa.

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«Mi dispiace dare l'impressione sbagliata», ha spiegato mentre gli altri concorrenti cercavano di consolarla. Lucarelli l'ha invitata a utilizzare quanto accaduto come uno stimolo per affrontare diversamente la convivenza all'interno del reality.

Giulia piange, ma alle sue spalle Valeria Marini prova il balletto

Proprio durante lo sfogo si è verificata una scena che ha alleggerito improvvisamente la tensione. Mentre Giulia Provvedi piangeva davanti alle telecamere, alle sue spalle Valeria Marini continuava tranquillamente a ripassare i passi della coreografia preparata sulle note de La notte vola di Lorella Cuccarini. A notarla è stata Cesara Buonamici, che ha richiamato l'attenzione sulla scena. Marini si è quindi avvicinata al gruppo e, convinta che si stesse ancora parlando di Simone Annicchiarico, è andata ad abbracciarlo. È stata Ilary Blasi a riportarla alla realtà: il momento era dedicato a Giulia. Una parentesi quasi surreale che ha trasformato uno dei momenti più emotivi della puntata in una delle scene più curiose della serata. 

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