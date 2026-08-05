Michele Morrone nega i presunti flirt: "Fiordelisi e Salemi? Non so chi siano". Ma un video lo smentisce

Negli ultimi anni il nome di Michele Morrone è stato spesso accostato a numerose donne del mondo dello spettacolo. L'attore, diventato celebre a livello internazionale grazie al film 365 giorni e protagonista della campagna pubblicitaria del profumo Dolce & Gabbana, è tornato a parlare della sua vita privata in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair.

Nei giorni scorsi, inoltre, il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua rubrica Rubrichissima, aveva raccontato che Morrone sarebbe stato avvistato in compagnia di Giada Alessandrini, la single bionda dell'ultima edizione di Temptation Island. Un'indiscrezione che ha alimentato ulteriormente il gossip intorno all'attore.

"Fake" i flirt con Marcuzzi, Belen e Khloé Kardashian

L'intervista ripercorre prima le origini dell'attore, cresciuto in una famiglia operaia e segnato dalla perdita del padre, per poi soffermarsi sulla carriera internazionale e sulle esperienze vissute a Hollywood.

Nel corso di un rapido botta e risposta, Morrone ha fatto chiarezza sui presunti flirt che gli sono stati attribuiti.

Ha liquidato senza esitazioni il presunto legame con Alessia Marcuzzi, definendolo semplicemente "fake". La stessa risposta è arrivata quando gli è stato chiesto di Belen Rodriguez: "Completamente fake". Smentita anche la presunta relazione con Khloé Kardashian.

L'unica storia confermata è con Elena D'Amario

Tra le tante indiscrezioni circolate negli anni, ce n'è però una che Morrone ha confermato. Si tratta della relazione con la ballerina Elena D'Amario: "Una piccola storia c'è stata", ha ammesso l'attore, confermando così il flirt.

Le risposte su Antonella Fiordelisi e Giulia Salemi fanno discutere

Più tagliente il commento su Antonella Fiordelisi, sulla quale ha risposto con un secco: "Chi è?". Analoga la replica quando è stato nominato il nome di Giulia Salemi: "Non so chi sia".

Quest'ultima affermazione ha però scatenato numerose reazioni sui social, dove molti utenti hanno ricordato che in passato Morrone e Salemi avevano persino realizzato una diretta insieme.

"Sono felice di piacere anche agli uomini"

Nel corso dell'intervista l'attore ha affrontato anche il tema del grande seguito che riscuote nel pubblico maschile.

"Mi fa piacere sapere di piacere, mi dà una bella sensazione. Non faccio distinzioni, che si tratti di donne o di uomini", ha dichiarato.

L'amicizia con Giorgia Meloni

Tra i passaggi che hanno maggiormente attirato l'attenzione c'è quello dedicato al rapporto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Morrone ha raccontato di aver instaurato con lei un rapporto personale di amicizia, spendendo parole di grande stima nei suoi confronti.

"Ho avuto modo di conoscerla e ritengo che sia una delle donne più intelligenti e scaltre che abbia mai incontrato. Una donna di una cultura così ampia da suscitare invidia. Io amo le persone intelligenti, non posso che stimarla. E probabilmente lei stima me. C'è una bella amicizia. Abbiamo un rapporto di amicizia, è normale che ogni tanto ci si senta per farci un saluto", ha concluso l'attore.