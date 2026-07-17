Grande Fratello, esplode lo scontro social tra Federica Petagna e Stefano Tediosi: "È un traditore seriale"

Botta e risposta a distanza tra Stefano Tediosi e la sua ex fidanzata Federica Petagna. Ad innescare sono state alcune dichiarazioni dell'ex tentatore Temptation Island durante un box domande su Instagram, alle quali è seguita la dura replica dell’ex gieffina attraverso una lunga serie di Instagram Stories.

Dalla storia d'amore nata a Temptation Island alla rottura

Stefano Tediosi e Federica Petagna si erano conosciuti durante Temptation Island, dove lei aveva partecipato insieme all'allora fidanzato Alfonso D'Apice. Dopo il falò di confronto finale, Federica aveva inizialmente lasciato il programma con Alfonso, salvo poi chiudere definitivamente quella relazione e iniziare una frequentazione proprio con Stefano.

Successivamente entrambi hanno preso parte anche al Grande Fratello, consolidando la loro relazione anche lontano dalle telecamere. Federica si era infatti trasferita a Milano per vivere la storia con Stefano, ma la loro relazione è terminata all'inizio dell'anno.

Argomenti grande fratello

Da alcuni mesi, invece, l'ex concorrente del reality ha ritrovato l'amore accanto a Yuri Orlandi, manager estraneo al mondo dello spettacolo.

Stefano Tediosi smentisce il flirt con Mariavittoria Minghetti

Prima di affrontare il tema dell'ex fidanzata, Stefano Tediosi ha deciso di fare chiarezza sulle voci che da tempo lo accostano a Mariavittoria Minghetti.

L'ex gieffino ha dichiarato di non aver mai avuto alcun coinvolgimento sentimentale con lei, spiegando che tra loro esiste esclusivamente un rapporto di amicizia e invitando gli utenti a smettere di alimentare polemiche e insulti sui social.

Ha inoltre confermato di essere attualmente single, aggiungendo con ironia che prima o poi troverà una nuova fidanzata.

La frecciata a Federica Petagna e Yuri Orlandi

A far discutere è stata soprattutto la risposta data da Stefano Tediosi a un utente che gli chiedeva cosa pensasse dell'attuale compagno di Federica Petagna, Yuri Orlandi.

Stefano ha lasciato intendere che i due si conoscessero e frequentassero già quando lui e Federica erano ancora fidanzati, insinuando che la relazione potesse essere iniziata prima della loro rottura. Un'affermazione che ha immediatamente acceso il dibattito sui social e tra i fan della coppia.

La replica di Federica Petagna: "Sono stanca di essere attaccata"

Le dichiarazioni dell'ex fidanzato non sono rimaste senza risposta. Attraverso una lunga serie di Instagram Stories, Federica Petagna ha pubblicato un duro sfogo, accusando Stefano di continuare a parlare di lei anche a distanza di sei mesi dalla fine della loro storia.

L'ex gieffina ha dichiarato di non aver mai avuto bisogno di raccontare la vita privata degli altri per ottenere attenzione, sottolineando di aver scelto finora il silenzio perché convinta che la propria verità non avesse bisogno di essere urlata.

Nel suo messaggio ha poi definito l'ex come un "traditore seriale", precisando che si tratta di un appellativo utilizzato, a suo dire, da diverse persone che lo conoscono. Federica ha inoltre ribadito di aver finalmente trovato serenità accanto a Yuri, definendolo una persona che la rispetta, la valorizza e le trasmette tranquillità.

L'avvertimento finale dell'ex gieffina

Nella parte conclusiva del suo sfogo, Federica Petagna ha spiegato di non voler più alimentare la polemica, ma ha anche lanciato un chiaro avvertimento.

Ha infatti dichiarato che, qualora dovessero proseguire attacchi o riferimenti alla sua persona, si riserverà di tutelarsi nelle sedi opportune. Ha infine concluso affermando che il suo silenzio è terminato non per cercare visibilità, ma perché stanca di leggere continui attacchi nei suoi confronti.