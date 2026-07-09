Temptation Island, Giovanni sconvolto dal video di Sabrina con Lory: "Sono stanco, devo pensare a me stesso"

La relazione tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso attraversa uno dei momenti più delicati di Temptation Island 2026. Dopo le confessioni della fidanzata sulla presunta "distrazione" avuta fuori dal programma e il crescente avvicinamento al single Lory, un nuovo filmato mostrato nel capanno ha fatto precipitare ulteriormente la situazione.

Giovanni prova a voltare pagina con la single Elisa

Nel villaggio dei fidanzati, Giovanni Grazioso ha cercato di ritrovare un po' di serenità trascorrendo una serata sulla spiaggia con la single Elisa. Tra i due il clima è apparso disteso e complice, ma senza sfociare in un vero coinvolgimento sentimentale.

Durante la conversazione, Elisa ha raccontato di credere nel destino, mentre Giovanni ha condiviso l'idea che nella vita non esista soltanto l'amore e che tra due persone possa nascere anche una sincera amicizia. Un momento di leggerezza che, però, è durato molto poco.

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Il video di Sabrina con Lory cambia tutto

La tranquillità di Giovanni è stata interrotta dalla convocazione nel capanno, dove gli è stato mostrato un nuovo video riguardante Sabrina Soussi e il single Lory.

Nel filmato, la fidanzata spalma la crema solare al tentatore, si allena insieme a lui e gli rivolge una domanda destinata a far discutere: "Ti saresti interessato a me anche se non ti avessi scelto per prima?".

Di fronte alle immagini, Giovanni è rimasto visibilmente colpito e ha commentato con amarezza: "Lo vedete? È lei! Che posso dire a quel ragazzo. È lei".

Secondo il fidanzato, sarebbe Sabrina a cercare il contatto con Lory, mentre il tentatore starebbe mantenendo un atteggiamento più prudente.

Lory frena, Sabrina ammette il suo interesse

Nel corso del confronto, anche Lory ha lasciato intendere di percepire un interesse da parte di Sabrina, dichiarando: "Sembra che devi dirmi qualcosa, ma non me lo dici".

Dal canto suo, Sabrina Soussi ha ammesso di considerare Lory "un ragazzo interessante" e ha confessato di temere che il suo interesse nei suoi confronti possa non essere autentico. Il single ha provato a rassicurarla, anche se le sue parole sono apparse piuttosto caute.

Lo sfogo di Giovanni Grazioso: "Ora devo pensare a me stesso"

Pur riconoscendo che Lory sia probabilmente il più educato tra i tentatori presenti nel villaggio, Giovanni Grazioso ha spiegato di non vederlo compatibile con il carattere della sua fidanzata.

"Per carità, è un bellissimo ragazzo, sono tutti più belli di me, ma è spento. Io sono una bomba atomica".

Una riflessione che si è conclusa con una frase che lascia intendere un possibile cambio di prospettiva nel suo percorso all'interno del reality: "Sono stanco, devo pensare a me stesso".

La coppia è sempre più vicina alla rottura

Le immagini viste nel capanno sembrano avere incrinato ulteriormente il rapporto tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso. Da una parte la crescente sintonia tra Sabrina e Lory, dall'altra la delusione del fidanzato, che prova a ritrovare equilibrio grazie alla vicinanza della single Elisa.

Le prossime puntate di Temptation Island 2026 chiariranno se la coppia riuscirà a superare questa crisi oppure se il viaggio nei sentimenti si concluderà con una separazione definitiva.