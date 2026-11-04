Daniele Dal Moro, flirt in corso per l'ex gieffino? Lei è un'ex corteggiatrice di Gianmarco Steri

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La vita sentimentale di Daniele Dal Moro torna al centro del gossip. Dopo le relazioni turbolente degli ultimi anni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe aver ritrovato l’amore accanto a un volto già conosciuto dal pubblico di Canale 5: Liane Arias, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Al momento non esistono conferme ufficiali di una frequentazione, ma alcuni dettagli emersi sui social hanno attirato l’attenzione dei follower, alimentando le ipotesi su un possibile avvicinamento tra i due.

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La travagliata storia con Oriana Marzoli

Il nome di Daniele Dal Moro resta legato soprattutto alla relazione con Oriana Marzoli, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Una storia intensa, segnata da continui alti e bassi, rotture e riavvicinamenti, fino alla separazione definitiva. Dopo la rottura, Oriana Marzoli aveva intrapreso una nuova storia con Facundo Gonzalez, conosciuto durante il reality Ganar o Servir. Anche quel rapporto, durato circa due anni, si è concluso, con l’annuncio della separazione affidato ai social.

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Dal canto suo, Daniele Dal Moro aveva ritrovato la serenità sentimentale accanto a Yulia, ma anche questa relazione è terminata, accompagnata da alcune dure frecciatine pubblicate dall’ex fidanzata.

Chi è Liane Arias, l’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri

La donna che avrebbe attirato l’attenzione dell’ex gieffino è Liane Arias, conosciuta dal pubblico televisivo per la partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Gianmarco Steri. Durante le prime esterne tra i due sembrava essere nata una certa attrazione. La conoscenza, però, non aveva avuto seguito: il tronista, percependo un atteggiamento troppo chiuso da parte della giovane, aveva deciso di eliminarla dal programma.

Adesso il suo nome torna a circolare nel mondo del gossip per un possibile legame con Daniele Dal Moro.

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Il like su Instagram e la foto del ragazzo misterioso

A far nascere i sospetti è stato un carosello fotografico pubblicato recentemente da Liane Arias sul proprio profilo Instagram. Tra le interazioni al post compare anche un like di Daniele Dal Moro, dettaglio che non è passato inosservato agli utenti più attenti.

Ma a incuriosire maggiormente i follower è stata una delle fotografie condivise dalla giovane, nella quale compare un ragazzo ripreso di spalle. Secondo alcuni osservatori, la sua sagoma ricorderebbe proprio quella dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Una somiglianza che, unita all’interazione social, ha dato il via alle indiscrezioni.

Flirt in corso oppure soltanto coincidenze?

Per il momento Daniele Dal Moro e Liane Arias non hanno confermato né smentito le voci su una possibile frequentazione. Il like e la fotografia non costituiscono prove di una relazione, ma sono bastati per riaccendere la curiosità degli appassionati di gossip.

Resta dunque da capire se tra i due stia davvero nascendo qualcosa oppure se si tratti soltanto di coincidenze interpretate dai follower. A chiarire il mistero potrebbero essere i prossimi sviluppi social dei diretti interessati.