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Amici 26, anticipazioni dell'8 novembre: Angelina Mango ospite, chi va in sfida e Rudy Zerbi valuta una sostituzione
Sono terminate le registrazioni della quinta puntata di Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda domenica 8 novembre. Le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTV svelano ospiti, esibizioni e novità che riguardano gli allievi della scuola.
Ospite musicale della puntata sarà Angelina Mango. A valutare la gara di canto sarà Gigi D’Alessio, mentre Garrison Rochelle giudicherà le esibizioni di ballo. Marcello Sacchetta sarà invece chiamato a decidere l’esito di una sfida immediata.
La gara di canto: le esibizioni degli allievi
Nella competizione canora si esibiranno Shari e Tiaso, per i quali resta da definire il premio. Shari interpreterà Il mondo dedicandolo alla madre, con un filmato trasmesso durante la puntata. Tiaso canterà Mi sono innamorato di te.In gara anche Aura, Kashmere con L’ombelico del mondo di Jovanotti e Andrea Heros con Cosa mi manchi a fare.
La gara di ballo e la sfida immediata di Lollo
Per il ballo, Benedetta eseguirà un passo a due con Francesco; Charli danzerà sulle note di 16 Shots e Riccardo sarà protagonista di un passo a due con Arianna sulle note di Satisfaction. In gara anche Lollo.
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Proprio Lollo, ultimo classificato nella gara di ballo, affronterà una sfida immediata contro Carlotta. Secondo le anticipazioni, il giudice Marcello Sacchetta premierà Lollo, consentendogli di restare nella scuola: il suo movimento sarà considerato più maturo rispetto a quello della sfidante, ritenuta ancora acerba.
Kashmere e Andrea in sfida la prossima settimana
Per volontà del professore Rudy Zerbi, nella prossima settimana dovrebbero andare in sfida Kashmere e Andrea. Un nuovo banco di prova per i due cantanti.
Rudy Zerbi pensa a sostituire Paulo
Un’altra anticipazione riguarda Paulo, il cui percorso non starebbe convincendo Rudy Zerbi. Il professore starebbe valutando una possibile sostituzione, tanto da consentire a un altro ragazzo di entrare in casetta per prepararsi e mostrare le proprie capacità.
Alla base dei dubbi ci sarebbero sia il comportamento sia il rendimento di Paulo: ritardi alle lezioni e un impegno giudicato insufficiente avrebbero alimentato le perplessità del docente. Resta da vedere se questa ipotesi si tradurrà in una decisione definitiva.
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