La tensione nella Casa sale alle stelle tra litigi, sospetti e vecchie rivalità. La conduttrice prova a riportare la calma

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Il Grande Fratello Vip si avvicina alla conclusione, ma nella Casa continuano le tensioni tra concorrenti che non riescono a trovare un punto d’incontro. Ancora una volta al centro delle discussioni c’è Valeria Marini, protagonista di un nuovo scontro con Guendalina Tavassi. A scatenare la polemica, questa volta, è stato persino il tempo trascorso in bagno.

La lite tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi

Secondo Valeria Marini, Guendalina Tavassi trascorrerebbe troppo tempo in bagno. La showgirl ha inoltre accusato la coinquilina di aver pronunciato un’espressione blasfema, "porco il dem…", proprio mentre si trovava lì.

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“Hai detto una brutta parola”, ha sostenuto Valeria Marini. Guendalina Tavassi ha però negato di aver pronunciato quella frase.

La permanenza prolungata in bagno di Guendalina Tavassi è legata, secondo quanto riportato, alla cistite interstiziale, una patologia che può comportare difficoltà e disturbi urinari. La questione è così diventata un ulteriore motivo di attrito tra le due concorrenti.

Ilary Blasi chiarisce il presunto caso bestemmia

Ma esiste davvero un caso bestemmia al Grande Fratello Vip? Al momento non risultano elementi che confermino l’accusa. A chiarirlo è stata la conduttrice Ilary Blasi: “Non c’è un filmato o un video che dimostra questa cosa”.

Non essendoci una registrazione che documenti la frase contestata, la vicenda resta affidata alle versioni contrapposte delle due concorrenti. Allo stato attuale, dunque, non emerge alcun motivo per mettere a rischio la permanenza di Guendalina Tavassi nella Casa sulla base di questa accusa.