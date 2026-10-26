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C'è posta per te, un ex protagonista di Uomini e Donne sarà il nuovo postino: ecco chi è
Un volto molto conosciuto dal pubblico di Uomini e Donne potrebbe presto tornare su Canale 5, questa volta con un ruolo completamente diverso. Si tratta di Federico Mastrostefano, indicato dalle ultime indiscrezioni come possibile nuovo postino di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi.
La notizia, che sta suscitando curiosità tra gli appassionati dei programmi Mediaset, arriva mentre cresce l’attesa per la nuova stagione dello storico people show.
Dalle vicende sentimentali alla divisa da postino
A lanciare l’indiscrezione è stato Investigatore Social, seguito dal blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha rilanciato la notizia sui social.
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Per Federico Mastrostefano si tratterebbe di un’esperienza televisiva inedita. Il pubblico lo ricorda soprattutto per il suo percorso da tronista a Uomini e Donne, dove si era fatto conoscere per il suo carattere e le sue vicende sentimentali.
Successivamente era tornato nel dating show come cavaliere del Trono Over, finendo anche al centro delle discussioni legate ad Agnese e Roberto.
A fornire ulteriori dettagli sul possibile nuovo incarico è stato l’Opinionista Social, che ha scritto: «Ci siamo! Federico sarà il prossimo postino di C’è posta per te! Il pupillo di Maria vestirà la divisa di postino per portare gli inviti alle persone a casa. Dopo essere stato a Uomini e Donne, Federico si è fidanzato e ultimamente era stato al centro della polemica che riguardava Agnese e Roberto. Un nuovo capitolo per Federico e voi siete contenti?».
L’eventuale ingresso di Federico Mastrostefano nella squadra dei postini rappresenterebbe un nuovo capitolo del suo percorso televisivo, ancora una volta legato a una trasmissione di Maria De Filippi.
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