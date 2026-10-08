Giovanni Grazioso smascherato a Uomini e Donne? La sua ex Sabrina Soussi rompe il silenzio

Nuove segnalazioni su Giovanni Grazioso, ex protagonista di Temptation Island e annunciato poche settimane fa tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi sembra già destinato a far discutere, ancor prima della messa in onda delle puntate. Le ultime anticipazioni, infatti, raccontano di un confronto in studio durante il quale la conduttrice avrebbe chiesto spiegazioni al tronista in merito alla conoscenza con una ragazza napoletana.

Giovanni Grazioso e la ragazza di Napoli: cosa è successo

Secondo le anticipazioni diffuse da Daria Restaino, Maria De Filippi avrebbe invitato Giovanni a chiarire la natura del rapporto con Rosaria, detta Saria, una giovane di Napoli. Il tronista avrebbe raccontato di averla notata in passato e di averla incontrata per la prima volta durante l'estate, quando si trovava nel capoluogo campano insieme a Danilo D'Angelo. In quell'occasione, Giovanni si sarebbe recato nel negozio dove lavora la ragazza, cercando di ottenere un contatto con lei anche attraverso alcuni familiari. I due si sarebbero poi incontrati, senza che tra loro accadesse nulla di particolare. La versione della giovane, però, sarebbe differente. Rosaria, presente in studio, avrebbe dichiarato di essere stata contattata da Giovanni già nel 2024, quando il ragazzo era ancora sentimentalmente legato a Sabrina Soussi.

La reazione di Sabrina Soussi sui social

Le indiscrezioni hanno immediatamente riacceso l'attenzione sulla precedente relazione del tronista. E proprio Sabrina Soussi, ex fidanzata di Giovanni, ha pubblicato una storia Instagram che molti hanno interpretato come una risposta alle nuove rivelazioni. La ragazza ha condiviso una frase accompagnata da alcune emoticon: «Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine». Un messaggio che, pur senza fare esplicitamente il nome dell'ex compagno, sembrerebbe riferirsi proprio alle vicende emerse nelle ultime anticipazioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il percorso a Uomini e Donne parte tra le polemiche

Non sarebbe la prima volta che Maria De Filippi richiama Giovanni Grazioso a una maggiore trasparenza durante il suo percorso nel programma. Le nuove segnalazioni potrebbero quindi complicare ulteriormente la sua esperienza sul trono, alimentando dubbi e interrogativi tra il pubblico. Per conoscere tutti i dettagli del confronto e ascoltare le versioni dei protagonisti bisognerà attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne.