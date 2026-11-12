Giovanni Grazioso lascia Uomini e Donne, le rivelazioni delle ex corteggiatrici e il retroscena su Sabrina Soussi

Clarissa Rotelli e Ketrin sollevano dubbi sulla sincerità dell'ex tronista e ipotizzano che non abbia mai dimenticato il suo passato sentimentale

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L’addio di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne continua a far discutere. A intervenire sono ora due ex corteggiatrici, Clarissa Rotelli e Ketrin, ospiti della nona puntata di CasaLollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni. Entrambe sostengono di non essere rimaste sorprese dall’interruzione del percorso televisivo e avanzano dubbi sulla disponibilità sentimentale dell’ex tronista.

Clarissa Rotelli: «Secondo me è stata una strategia»

La più critica è Clarissa Rotelli, che ipotizza come l’uscita dal programma possa essere stata suggerita a Giovanni Grazioso per evitare ulteriori polemiche: «Secondo me gliel’hanno detto: abbandona, stai andando male, è meglio che ti tiri fuori ora». Si tratta di una sua interpretazione personale, non supportata da conferme della produzione.

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«Non credo troppo a quello che ha detto», aggiunge l’ex corteggiatrice, convinta che Giovanni non fosse pronto a iniziare una nuova relazione.

Il possibile ritorno con Sabrina Soussi

Nel confronto torna anche il nome di Sabrina Soussi, ex compagna di Giovanni Grazioso ai tempi di Temptation Island. Secondo quanto riferito durante la trasmissione, Giovanni avrebbe ammesso di non aver del tutto superato la relazione precedente.

Clarissa non ha dubbi: «Ma sì, quelli torneranno palesemente insieme». E racconta che, durante il trono, Giovanni avrebbe paragonato le ragazze conosciute a Sabrina, cercando somiglianze fisiche e caratteriali. Al momento, però, non ci sono conferme di un riavvicinamento tra i due.

Il retroscena sui casting e il sogno del trono

Clarissa Rotelli rivela inoltre di essersi candidata inizialmente non come corteggiatrice, ma come tronista: «Io mica mi ero iscritta per Giovanni. Io mi ero iscritta per fare la tronista». Racconta di essere stata contattata più volte dalla redazione e di aver accettato di presentarsi in studio pur non provando una particolare attrazione estetica per Giovanni.

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L’esperienza non ha spento le sue ambizioni televisive. «Adesso io mi riscriverò a Uomini e Donne, dicendo: fatemi fare la tronista», annuncia, ricordando anche alcuni tentativi di partecipare ai casting del Grande Fratello.

Ketrin: «Non era pronto, gliel’avevo detto»

Anche Ketrin condivide i dubbi sull’ex tronista: «Gliel’avevo detto anche a lui che secondo me non era pronto». Per l’ex corteggiatrice, lasciare il programma sarebbe stata la scelta più corretta: «Se non sei pronto, perché ti metti in gioco e fai perdere tempo anche agli altri?».

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Sul rapporto con Sabrina Soussi, Ketrin ipotizza che Giovanni fosse ancora innamorato: «Poteva dirmi di no, però mi sa di sì». Precisa tuttavia di non conoscere la situazione attuale della coppia e distingue l’affetto che può rimanere dopo una lunga storia da un effettivo ritorno dell’amore.

I progetti futuri delle due ex corteggiatrici

Mentre Clarissa punta a tornare nel dating show di Maria De Filippi, Ketrin preferisce concentrarsi sul lavoro e su sé stessa, dopo un periodo trascorso a Dubai. Non esclude comunque nuove relazioni: «Sicuro non rinuncio all’amore dopo Giovanni, quello no».

Le dichiarazioni delle due ex corteggiatrici riaccendono il dibattito sull’addio di Giovanni Grazioso, ma le ipotesi sulle ragioni dell’abbandono e su un possibile ritorno con Sabrina Soussi restano opinioni delle intervistate, non fatti accertati.