Uomini e Donne, Giovanni Grazioso lascia il trono: l'ombra di Sabrina Soussi dietro l'addio

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Un addio inatteso cambia gli equilibri del Trono Classico di Uomini e Donne. Giovanni Grazioso, arrivato nel dating show di Maria De Filippi dopo l’esperienza a Temptation Island, avrebbe deciso di concludere anticipatamente la sua avventura, senza arrivare alla scelta. Alla base della decisione ci sarebbe la difficoltà a costruire un legame autentico con le corteggiatrici, ma anche il peso di una relazione passata.

La decisione durante la registrazione

Secondo le anticipazioni diffuse da Isa e Chia dopo la registrazione di lunedì 9 novembre 2026, Giovanni Grazioso avrebbe comunicato in studio di voler interrompere il proprio percorso. Il tronista non avrebbe avvertito un coinvolgimento sentimentale sufficiente nei confronti delle ragazze arrivate per conoscerlo e avrebbe preferito fermarsi piuttosto che proseguire senza convinzione.

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La relazione con Sabrina Soussi

A rendere più complesso il quadro potrebbe essere la fine della lunga relazione con Sabrina Soussi. I due hanno condiviso circa sei anni insieme, prima che l’esperienza a Temptation Island segnasse la rottura. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, Giovanni Grazioso potrebbe non aver ancora superato del tutto quella separazione.

In passato, ospite di Verissimo, Sabrina Soussi aveva espresso perplessità sulla disponibilità emotiva dell’ex compagno ad affrontare una nuova storia. Non è però possibile attribuire con certezza a quelle dichiarazioni un ruolo nella decisione di lasciare il programma: si tratta di interpretazioni e indiscrezioni, non di una motivazione ufficialmente accertata.

Rosario Guglielmi tra i possibili sostituti

L’uscita di Giovanni Grazioso apre ora la questione del suo possibile sostituto. Tra i nomi circolati c’è quello di Rosario Guglielmi, già protagonista di Temptation Island insieme a Lucia Ilardo. Una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano lo indica come possibile nuovo tronista, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale.

Per Rosario Guglielmi sarebbe una seconda occasione: nel 2025 il suo ingresso nel programma era sfumato dopo le rivelazioni dell’ex Lucia Ilardo su un riavvicinamento tra i due. Resta dunque da capire se la redazione sceglierà davvero di puntare su di lui o su un volto diverso.

In attesa delle prossime registrazioni, il Trono Classico prosegue con Giorgia Angeloni e Giacomo Vacalebre. Il futuro della poltrona lasciata libera da Giovanni Grazioso resta, per ora, tutto da scrivere.