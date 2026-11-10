Uomini e Donne, Paola Fatuzzo e Antonio Marino si sono lasciati? L'indiscrezione sulla rottura

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Maria De Filippi, i due protagonisti del Trono Over sarebbero pronti a tornare per raccontare cosa è successo

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Sembrava potesse nascere una storia lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, ma il percorso di Paola Fatuzzo e Antonio Marino avrebbe preso una direzione diversa. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, i due non starebbero più insieme. Al momento, però, non sono arrivate conferme dirette dai protagonisti.

Dalla conoscenza in studio ai dubbi di Paola

La frequentazione tra Paola Fatuzzo e Antonio Marino era iniziata nella scorsa stagione del dating show di Canale 5 ed era proseguita anche durante l’estate. Il loro ritorno in studio, all’inizio della nuova edizione, aveva però riservato una sorpresa.

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Mentre Antonio Marino appariva intenzionato a proseguire il rapporto, Paola Fatuzzo aveva espresso perplessità dopo aver scoperto che il cavaliere aveva frequentato e baciato anche Gloria Nicoletti. Una situazione che aveva allontanato i due, spingendoli inizialmente a conoscere altre persone.

L’uscita dal programma e le prime difficoltà

Nonostante i tentativi di voltare pagina, entrambi sembravano ancora coinvolti nella loro conoscenza. Su suggerimento della conduttrice, avevano così deciso di uscire insieme dal programma, per capire se ci fossero le condizioni per costruire un rapporto lontano dallo studio.

Le indiscrezioni emerse successivamente, tuttavia, avevano già raccontato di difficoltà tra i due. Secondo Lorenzo Pugnaloni, la frequentazione non si sarebbe mai trasformata in una relazione davvero stabile.

L’indiscrezione di Pugnaloni sulla rottura

A riaccendere l’attenzione sulla coppia è stato ancora Lorenzo Pugnaloni, che sui social ha sostenuto che il legame sarebbe ormai terminato: «Comunque, come già anticipato, niente da fare neanche tra Paola e Antonio. Non stanno più insieme, palese attendono la perpetua dal cielo per tornare in studio e parlarne. Neanche una dichiarazione pubblica, nessun rispetto per chi li ha seguiti e “pretende” giustamente di sapere».

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Si tratta, per ora, di una ricostruzione dell’esperto di gossip: Paola Fatuzzo e Antonio Marino non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche per confermare o chiarire la situazione.

Possibile ritorno in studio per raccontare cosa è successo

Resta dunque da capire se i due ex protagonisti del Trono Over torneranno a Uomini e Donne per spiegare al pubblico come si sia evoluta la loro frequentazione. Le prossime registrazioni potrebbero offrire nuovi elementi, ma al momento un eventuale confronto in studio non è confermato.