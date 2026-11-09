Anticipazioni Uomini e Donne: Giovanni Grazioso lascia il trono, risse sfiorate e due clamorosi ritorni

Pubblicità

Clima incandescente negli studi di Uomini e Donne. Le nuove registrazioni del dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, hanno regalato colpi di scena, discussioni accesissime e momenti di forte tensione tra i protagonisti del programma.

Secondo le anticipazioni diffuse da Isa e Chia, le due puntate registrate il 9 novembre sono state caratterizzate da numerosi scontri, con Tina Cipollari protagonista di duri confronti con Marina Brochetta e Alessandra Mussolini. Non sono mancati momenti turbolenti neppure per Gemma Galgani, arrivata a un acceso faccia a faccia con Liat.

Pubblicità

Pubblicità

Barbara De Santi delusa da Giovanni: lacrime e minaccia di abbandono

La registrazione si è aperta con Barbara De Santi, visibilmente provata dalla situazione sentimentale con Giovanni. La dama ha ammesso di provare un sentimento importante nei suoi confronti, senza però sentirsi ricambiata. A complicare ulteriormente il rapporto è stata l’uscita di Giovanni con Rosanna Siino. Durante la serata, il cavaliere avrebbe manifestato il desiderio di baciarla, rinunciando però per rispetto della frequentazione con Barbara. Una confessione che ha ferito profondamente la dama, tanto da spingerla a lasciare temporaneamente lo studio. Nonostante i tentativi di Maria De Filippi di rasserenare gli animi, Barbara ha faticato a nascondere la propria delusione.

Tina Cipollari perde la pazienza: scontro durissimo con Marina Brochetta

Il racconto dell’incontro tra Giovanni e Rosanna ha acceso un’altra polemica. Al centro della discussione, un episodio avvenuto in albergo, quando Rosanna avrebbe accolto il cavaliere indossando una camicia da notte. Un commento di Marina Brochetta sull’abbigliamento della dama ha provocato la reazione di Tina Cipollari, intervenuta in sua difesa. Il confronto è rapidamente degenerato in uno scambio di accuse e parole pesanti. Secondo le indiscrezioni, Tina avrebbe persino minacciato di lanciare una sedia contro Marina, prima di abbandonare lo studio visibilmente alterata.

Mario Lenti torna nel parterre, scintille tra Tina e Alessandra Mussolini

Tra le sorprese della registrazione anche il ritorno di Mario Lenti, accolto con particolare interesse da Gemma Galgani. La dama torinese ha ricordato alcune dichiarazioni rilasciate dal cavaliere durante l’estate, ma Tina Cipollari ha immediatamente precisato che il suo ritorno non sarebbe stato legato a Gemma. A quel punto è intervenuta Alessandra Mussolini, prendendo le difese della dama. La discussione con Tina si è trasformata in un confronto particolarmente acceso. Mussolini avrebbe chiesto anche l’intervento di Maria De Filippi, lamentando la mancata presa di posizione della conduttrice. Dopo aver lasciato temporaneamente lo studio, Alessandra è rientrata scegliendo però di non sedersi più accanto a Tina. Tra i ritorni annunciati figura anche quello di Mario Cusitore, nuovamente presente nel parterre del Trono over.

Gemma Galgani e Liat, la sfida del car wash finisce tra schiuma e secchiate d’acqua

La seconda puntata registrata ha visto protagonista Gemma Galgani, alle prese con una nuova delusione sentimentale. Fabio Conte, infatti, avrebbe ripreso a frequentare Liat, con la quale è uscito a cena dopo un riavvicinamento. La situazione ha alimentato la gelosia di Gemma, dando vita a una serie di frecciatine tra le due dame. Per movimentare il confronto è stata organizzata una particolare sfida di car wash, con una Fiat 500 portata in studio. Liat si è esibita insieme a Giovanni, mentre Gemma ha scelto Fabio come partner, riproponendo un abbigliamento già utilizzato in una precedente esibizione. A decretare la vittoria di Gemma sono stati gli uomini del parterre, attraverso una votazione per alzata di mano. Ma il momento più movimentato è arrivato subito dopo. Tra battute sull’aspetto fisico e provocazioni reciproche, Gemma avrebbe lanciato della schiuma contro Liat, ricevendo in risposta un’intera secchiata d’acqua. La discussione si sarebbe trasformata in uno scontro concitato, rendendo necessario l’intervento di Gianni Sperti e di alcuni cavalieri per separare le due protagoniste.

Trono classico, Giovanni Grazioso abbandona il programma

Le anticipazioni riservano un colpo di scena anche per il Trono classico. Giovanni Grazioso ha infatti annunciato la decisione di abbandonare il percorso televisivo. L’ex protagonista di Temptation Island avrebbe spiegato di attraversare un periodo di forte difficoltà personale, raccontando quanto l’esperienza televisiva abbia cambiato la sua quotidianità e le sue abitudini. Giovanni avrebbe confessato di sentirsi psicologicamente provato e di avvertire il bisogno di allontanarsi dai riflettori per ritrovare serenità. Una decisione che segna la conclusione anticipata della sua esperienza sul trono. Nessuna novità di rilievo, invece, per gli altri tronisti.