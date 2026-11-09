Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Marco Troiani si sono lasciati: "Nozze annullate dopo una furiosa lite"

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Quello che sembrava un amore destinato a culminare con le nozze potrebbe essere arrivato al capolinea. Cinzia Paolini e Marco Troiani, tra i protagonisti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne, si sarebbero lasciati. A rilanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, che in una storia Instagram ha parlato anche dell’annullamento del matrimonio. Al momento, però, non risulta una conferma diretta dei due interessati.

La segnalazione di Lorenzo Pugnaloni

Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, che cita persone vicine alla dama, all’origine della presunta rottura ci sarebbe stata una forte litigata e la decisione di interrompere il rapporto sarebbe stata presa proprio da Cinzia Paolini.

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La conoscenza a Uomini e Donne

La loro storia era cominciata negli studi del dating show di Maria De Filippi, dopo che Cinzia Paolini aveva frequentato Mario Lenti. Con Marco Troiani, la dama aveva avviato un rapporto segnato fin dall’inizio da incomprensioni, dubbi e momenti di gelosia. Marco aveva espresso sentimenti importanti, mentre Cinzia aveva manifestato perplessità, anche dopo alcune segnalazioni sul cavaliere. A maggio, dopo un confronto acceso con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Marco aveva lasciato lo studio, temendo che quella scelta potesse compromettere il loro rapporto.

La relazione fuori dal programma e la proposta

La frequentazione era poi proseguita fuori dal programma. Marco Troiani aveva raggiunto Cinzia Paolini a Salerno e conosciuto suo figlio; successivamente la dama era stata a Milano, dove viveva il cavaliere. Tra viaggi, fedine e un anello, il legame sembrava consolidarsi. In un’intervista estiva Cinzia aveva confermato la proposta di matrimonio, spiegando tuttavia di voler prima vivere con maggiore calma la relazione. Marco, dal canto suo, aveva manifestato il desiderio di sposarla prima del 2027.

La crisi di Ferragosto e i messaggi social

Non erano mancati i campanelli d’allarme. A Ferragosto Cinzia Paolini si era mostrata sola in spiaggia, lasciando intendere di attraversare un momento difficile. Poco dopo Marco Troiani aveva pubblicato contenuti che sembravano indicare un riavvicinamento, tra cui una foto con un anello e la scritta “fidanzati”. Ma un successivo messaggio della dama sul proprio solitario di famiglia aveva alimentato nuove perplessità. TorreSette aveva già raccontato quei segnali contrastanti nel mese di agosto.

Il ritorno in studio a settembre

A settembre i due erano tornati ospiti a Uomini e Donne, raccontando di aver superato un periodo di distanza e di continuare a credere nella relazione. Avevano parlato di fedine e di possibili date per il matrimonio, ribadendo la volontà di andare avanti nonostante lo scetticismo di parte del pubblico. In quell’occasione avevano commentato: “L’amore vince sempre, non c’è niente da fare”.

Ora si attende la versione dei diretti interessati

L’indiscrezione diffusa oggi cambia nuovamente lo scenario: dalla prospettiva dei fiori d’arancio a una possibile separazione. Resta da capire se Cinzia Paolini e Marco Troiani confermeranno la fine della relazione e chiariranno che cosa sia accaduto. Fino ad allora, sia la rottura sia l’annullamento delle nozze rimangono notizie non verificate direttamente.