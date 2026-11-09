Uomini e Donne, Tina Cipollari e Alessandra Mussolini sfiorano lo scontro fisico. Urla dietro le quinte

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Clima incandescente durante l’ultima registrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagoniste di un acceso confronto sarebbero state Tina Cipollari e Alessandra Mussolini, tra le quali la tensione sarebbe salita al punto da far temere uno scontro fisico.

Al centro dell’ennesima discussione, ancora una volta, Gemma Galgani, storica dama del Trono Over, finita nel mirino delle critiche della celebre opinionista.

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Alessandra Mussolini difende Gemma Galgani: scoppia la lite

Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, tutto sarebbe cominciato quando Alessandra Mussolini avrebbe deciso di intervenire in difesa di Gemma Galgani, contestando l’atteggiamento di Tina Cipollari nei confronti della dama torinese.

Il confronto sarebbe rapidamente degenerato, con toni sempre più accesi e una situazione difficile da gestire. A quel punto sarebbe intervenuto anche Mario, che si sarebbe alzato per invitare la Mussolini a tornare al proprio posto, nel tentativo di riportare la calma in studio.

Urla dietro le quinte e malumori contro Maria De Filippi

La tensione, tuttavia, non si sarebbe esaurita davanti alle telecamere. Stando alle indiscrezioni, Alessandra Mussolini avrebbe continuato a manifestare il proprio nervosismo anche dietro le quinte, con urla che sarebbero state udite persino dal pubblico presente in studio.

L’ex parlamentare avrebbe inoltre espresso il proprio disappunto nei confronti di Maria De Filippi, dalla quale si sarebbe aspettata un intervento a suo sostegno durante il confronto con Tina Cipollari.

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La conduttrice, invece, avrebbe scelto di non prendere posizione, mantenendo un atteggiamento neutrale per evitare di alimentare ulteriormente la polemica.

Trono Over sempre più movimentato: cosa accadrà?

La presenza di Alessandra Mussolini nel parterre del Trono Over sembra dunque destinata a movimentare ulteriormente le dinamiche del programma, soprattutto per il suo carattere deciso e la disponibilità a confrontarsi apertamente con gli opinionisti.

Se i battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani rappresentano ormai un appuntamento abituale per il pubblico di Uomini e Donne, l’intervento della Mussolini avrebbe portato lo scontro su un livello decisamente più acceso.

Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire come si sia realmente sviluppato il confronto e quali conseguenze potrebbe avere sui rapporti tra le protagoniste.