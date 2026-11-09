TorreSette torresette.news
Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, colpo di scena social: «Ditegli di sbloccarmi»
Dopo le indiscrezioni su un possibile riavvicinamento, emerge un dettaglio inatteso che solleva nuovi interrogativi sul rapporto tra i due ex
Antonella Fiordelisi ha chiesto su Instagram di essere sbloccata dall’ex fidanzato Edoardo Donnamaria. Il commento riaccende la curiosità dei fan della coppia nata al Grande Fratello Vip.
Questa volta a sorprendere i fan è stata proprio Antonella, che su Instagram ha lasciato intendere di essere bloccata dall’ex fidanzato.
Il commento di Antonella Fiordelisi su Instagram
Antonella, rivolgendosi ad un utente che aveva taggato Edoardo, ha scritto: “Ditegli di sbloccarmi!”.
Poche parole, accompagnate da un’emoji divertita, che hanno attirato l’attenzione degli appassionati della coppia. A rilanciare lo scambio è stata Deianira Marzano, che ha condiviso lo screenshot nelle sue storie Instagram.
I contatti ripresi a settembre
Lo scorso settembre, Antonella Fiordelisi aveva raccontato di aver ripreso i contatti con Edoardo Donnamaria, alimentando le speranze dei fan che non hanno mai smesso di immaginare un ritorno di fiamma.
Adesso questo episodio aggiunge un elemento inatteso alla vicenda. Il commento sembra indicare un blocco su Instagram, ma non permette di conoscere l’attuale stato dei rapporti tra i due. Edoardo Donnamaria, almeno nello scambio mostrato nello screenshot, non è intervenuto per commentare le parole dell’ex fidanzata.
Intanto, per i Donnalisi, anche una semplice battuta sui social è sufficiente a riaccendere curiosità e interrogativi.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Il gossip e la TV che segui, prima degli altriDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/11/09/antonella-fiordelisi-ed-edoardo-donnamaria-colpo-di-scena-social-ditegli-di-sbloccarmi
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.