Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, colpo di scena social: «Ditegli di sbloccarmi»

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Antonella Fiordelisi ha chiesto su Instagram di essere sbloccata dall’ex fidanzato Edoardo Donnamaria. Il commento riaccende la curiosità dei fan della coppia nata al Grande Fratello Vip.

Questa volta a sorprendere i fan è stata proprio Antonella, che su Instagram ha lasciato intendere di essere bloccata dall’ex fidanzato.

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Il commento di Antonella Fiordelisi su Instagram

Antonella, rivolgendosi ad un utente che aveva taggato Edoardo, ha scritto: “Ditegli di sbloccarmi!”.

Poche parole, accompagnate da un’emoji divertita, che hanno attirato l’attenzione degli appassionati della coppia. A rilanciare lo scambio è stata Deianira Marzano, che ha condiviso lo screenshot nelle sue storie Instagram.

I contatti ripresi a settembre

Lo scorso settembre, Antonella Fiordelisi aveva raccontato di aver ripreso i contatti con Edoardo Donnamaria, alimentando le speranze dei fan che non hanno mai smesso di immaginare un ritorno di fiamma.

Adesso questo episodio aggiunge un elemento inatteso alla vicenda. Il commento sembra indicare un blocco su Instagram, ma non permette di conoscere l’attuale stato dei rapporti tra i due. Edoardo Donnamaria, almeno nello scambio mostrato nello screenshot, non è intervenuto per commentare le parole dell’ex fidanzata.

Intanto, per i Donnalisi, anche una semplice battuta sui social è sufficiente a riaccendere curiosità e interrogativi.