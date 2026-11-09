Amici, Rosa Di Grazia e il fidanzato si lasciano a due mesi dalla proposta di matrimonio: l'annuncio social

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Rosa Di Grazia, ex ballerina di Amici, ha annunciato su Instagram la fine della relazione con Filippo. La rottura arriva due mesi dopo la proposta di matrimonio.

La notizia ha sorpreso i follower della giovane artista, soprattutto perché appena due mesi fa la coppia aveva condiviso sui social uno dei momenti più emozionanti della propria relazione: la proposta di matrimonio.

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All’inizio di settembre, durante i festeggiamenti per il trentesimo compleanno di Rosa Di Grazia, Filippo si era inginocchiato davanti alla ballerina, mostrandole un anello e chiedendole di diventare sua moglie. Una proposta romantica, accolta con entusiasmo dalla giovane, che aveva pronunciato il fatidico sì.

L'annuncio di Rosa Di Grazia su Instagram

A distanza di poche settimane, però, i progetti di matrimonio sono sfumati. È stata la stessa Rosa Di Grazia a comunicare la fine della relazione attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.

«A volte, anche le storie in cui abbiamo creduto per sempre arrivano alla fine. Io e Filippo abbiamo intrapreso strade diverse.

«È stata una parte importante della mia vita, fatta di sentimenti, sogni e progetti che meritano rispetto, così come merita rispetto la decisione di voltare pagina».

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Le ragioni della separazione resteranno private

Nel suo messaggio, Rosa Di Grazia ha chiarito di non voler rendere pubbliche le motivazioni che hanno portato alla rottura, chiedendo implicitamente rispetto per una scelta che riguarda la sfera personale di entrambi.

«Le motivazioni di questa scelta rimarranno private, perché ci sono aspetti della vita che appartengono soltanto a chi li ha vissuti. Ciò che è stato farà sempre parte della mia storia!».

Si chiude così una relazione che, soltanto poche settimane fa, sembrava pronta a trasformarsi in un matrimonio. Nessuna spiegazione sulle cause dell’addio, ma parole che testimoniano la volontà di conservare il rispetto per il passato condiviso.