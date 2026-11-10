Uomini e Donne, Rosario Guglielmi sul trono dopo l'addio di Giovanni Grazioso? L'indiscrezione

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Il trono lasciato libero da Giovanni Grazioso potrebbe riservare un nuovo colpo di scena. Dopo le anticipazioni diffuse ieri, lunedì 9 novembre, sulla decisione dell’ex protagonista di Temptation Island di interrompere il suo percorso a Uomini e Donne, circola un’indiscrezione destinata a far discutere: a prendere il suo posto potrebbe essere Rosario Guglielmi, ex fidanzato di Lucia Ilardo. L’ipotesi è contenuta in una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano.

Perché Giovanni Grazioso ha lasciato il trono

Giovanni Grazioso ha deciso di interrompere il suo percorso sul Trono Classico senza arrivare alla scelta finale. La decisione è emersa durante l’ultima registrazione del dating show di Canale 5.

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Secondo le successive ricostruzioni delle anticipazioni, il tronista avrebbe spiegato di non sentirsi pronto a una nuova relazione dopo la fine della storia con Sabrina Soussi, maturata a Temptation Island. La sua uscita lascia quindi spazio agli interrogativi su un eventuale nuovo ingresso.

Il primo trono di Rosario Guglielmi

Il nome di Rosario Guglielmi non è nuovo al pubblico di Uomini e Donne. Nel settembre 2025, dopo la partecipazione a Temptation Island con Lucia Ilardo, gli era stata offerta la possibilità di diventare tronista. Un’occasione che sembrava segnare l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale, ma che si concluse praticamente sul nascere.

Rosario e Lucia avevano lasciato inizialmente il reality insieme, con l’intenzione di proseguire la relazione e valutare la convivenza. In seguito, però, erano emerse tensioni legate ai contatti di Lucia con alcuni ex tentatori e la coppia si era separata. Proprio dopo quella rottura era arrivata per lui la proposta del trono.

La rivelazione di Lucia Ilardo in studio

Durante la registrazione del 16 settembre 2025, Lucia Ilardo si presentò in studio e raccontò che tra lei e Rosario Guglielmi ci sarebbe stata una recente intimità, anche nel periodo vicino all’accettazione del trono. La rivelazione mise in discussione le premesse del nuovo percorso e portò alla sua brusca interruzione, prima ancora che potesse davvero cominciare.

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La segnalazione sul possibile ritorno

Se la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano trovasse conferma, per Rosario Guglielmi si tratterebbe di una seconda possibilità davanti alle telecamere di Maria De Filippi, a oltre un anno da quell’esperienza interrotta in modo tanto inatteso.

Per ora, tuttavia, non ci sono annunci ufficiali né elementi sufficienti per considerare certa la sua presenza sul trono. Bisognerà attendere le prossime registrazioni per capire chi raccoglierà l’eredità televisiva di Giovanni Grazioso.