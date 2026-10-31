Verissimo, Sabrina Soussi su Giovanni: «Non è pronto per il trono, forse prova ancora qualcosa per me»

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Verissimo, Sabrina Soussi parla di Giovanni: «Non è pronto per fare il tronista»

Ospite di Silvia Toffanin, ricorda i momenti felici con l’ex e confessa di aver pianto ascoltando una canzone.

A Verissimo oggi, sabato 31 ottobre, Sabrina Soussi ha parlato del suo rapporto con Giovanni Grazioso e del percorso che lui sta affrontando come tronista a Uomini e Donne. Intervistata da Silvia Toffanin, non ha nascosto le proprie perplessità, ma ha anche lasciato spazio ai ricordi e all’affetto che ancora prova.

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Il giudizio sul percorso da tronista

Alla domanda della conduttrice se stia seguendo Giovanni in televisione, Sabrina Soussi ha risposto: «Sì, a tratti lo sto seguendo. Non è cambiato, lo vedo sempre uguale, è un po’ così, un po’ ragazzino. Non provo gelosia perché secondo me non è pronto per fare questo percorso. Non voglio essere ipocrita, non voglio vantarmi del fatto che magari lui forse ancora prova qualcosa per me. E quindi non lo vedo ancora pronto per questo percorso».

Le lacrime ascoltando una canzone

Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin le ha chiesto se fosse vero che, ascoltando una canzone, avesse pianto pensando a lui. La risposta è stata sincera: «Sì, perché ci sono alcuni momenti dove magari penso a come siamo stati bene, ai nostri momenti positivi, ai nostri momenti belli».

Il messaggio a Giovanni: «Gli auguro il meglio»

Quando la conduttrice le ha chiesto che cosa volesse dirgli, Sabrina Soussi ha scelto parole affettuose, senza avanzare richieste o aspettative: «Beh, non posso dirgli nulla perché semplicemente gli auguro il meglio. Spero che lui trovi la sua anima gemella soprattutto. Gli voglio bene e gli vorrò sempre bene, e per qualsiasi cosa può contare su di me».