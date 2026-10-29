GF Vip, Alessandro Roncaccia e Piera Meloni nel mirino delle ex di Italia Shore: «Ha ragione Alex Belli»

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La storia d’amore tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Il rapporto tra i due concorrenti ha diviso il pubblico: c’è chi crede nella sincerità dei loro sentimenti e chi, invece, sospetta che dietro l’avvicinamento possa nascondersi una strategia per proseguire il percorso nel reality.

Ad alimentare il dibattito sono arrivate anche le dichiarazioni di due ex protagoniste di Italia Shore, il programma di Paramount+ al quale aveva partecipato lo stesso Roncaccia. Si tratta di Sara Amenta e Jasmin Salvati, che hanno espresso alcune perplessità sul comportamento del concorrente.

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Sara Amenta: «Alessandro ha avuto due comportamenti diversi»

A intervenire per prima è stata Sara Amenta, una delle due sorelle con cui Roncaccia aveva avuto una breve relazione durante Italia Shore. Nel corso di una diretta social, l’ex protagonista del reality ha commentato il rapporto tra Alessandro e Piera, sottolineando le differenze tra il comportamento mostrato dal ragazzo nei due programmi.

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«Se in televisione, devi sapere comportarti da gioco, ci sono delle strategie, c’è un vincitore, quindi è una situazione diversa da Italia Shore, però magari detto in modo sbagliato, in modo arrogante, ma Alex Belli ha detto la verità perché io per quanto possa volere bene ad Alessandro è un ragazzo che ha avuto due comportamenti diversi tra il programma che abbiamo fatto noi e quello che sta facendo ora, come è giusto che sia perché ti devi far vedere anche molto maturo, ma sicuramente ti devi far vedere anche per la persona che sei e questa è una cosa che non ritrovo in questo momento. Spero che Ale e questa ragazza si siano trovati, auguro a tutti una relazione stabile, dei rapporti felici nella vita».

Jasmin Salvati critica la gestione del rapporto con l’ex di Piera

A esprimere perplessità è stata anche Jasmin Salvati, ex naufraga, intervenuta durante una puntata di Casa Lollo. Pur dichiarandosi amica di Alessandro, ha criticato soprattutto le modalità con cui sarebbe nato il rapporto con Piera, facendo riferimento alla precedente relazione sentimentale della concorrente.

«Nonostante Alessandro sia un mio amico, non mi è piaciuto come è stata gestita con l’ex di lei, perché per quanto sia un mio amico, per me non è corretto a prescindere dal fatto che è davanti a tutta Italia, provarci con una ragazza che di base è fidanzata. Io ragiono in un modo, c’è chi ragiona in un’altra maniera, però anche lei… io all’isola parlavo 24 ore del mio fidanzato, parlavo di matrimonio, ma poi non è che mi comportavo male».

La coppia continua a dividere il pubblico

Le parole delle due ex protagoniste dei reality aggiungono nuovi elementi alla discussione sulla relazione tra Alessandro e Piera. Da una parte i dubbi sull’autenticità del comportamento di Roncaccia, dall’altra le critiche alle circostanze in cui sarebbe nato il legame. La storia tra i due resta al centro del confronto tra gli spettatori del Grande Fratello Vip.