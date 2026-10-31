TorreSette torresette.news
Francesca Coppola ritrova l'amore dopo Temptation Island: a Verissimo presenta Graziano
Un nuovo amore e la voglia di voltare pagina dopo un periodo sentimentalmente difficile. Francesca Coppola, ex protagonista di Temptation Island, si racconta a Verissimo e presenta al pubblico Graziano Lombardo, l’uomo che le ha restituito il sorriso dopo la fine della relazione con Danilo D’Angelo.
Una frequentazione nata quasi per caso, proprio quando Francesca non aveva alcuna intenzione di intraprendere una nuova storia sentimentale.
Francesca Coppola e Graziano Lombardo: «Ho pianto con lui»
A raccontare come sia nato il rapporto è stata la stessa Francesca Coppola, che ha sottolineato quanto la vicinanza di Graziano Lombardo sia stata importante in un momento particolarmente delicato della sua vita.
TORRESETTE AI
Hai domande su questa notizia?
Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.
«È nato tutto per caso. Ero in un periodo in cui non avevo voglia di conoscere nessuno, però Graziano mi è stato tanto vicino, ho pianto con lui», ha confidato l’ex protagonista del reality.
Un legame cresciuto gradualmente, partendo dalla comprensione e dal sostegno reciproco.
L’incontro a Catania grazie a Sabrina Soussi
A favorire la conoscenza tra i due è stata Sabrina Soussi, amica di Graziano, che ha raccontato come tutto abbia avuto inizio durante una visita di Francesca in Sicilia.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
«Si sono conosciuti quando Francesca è venuta a trovarmi a Catania», ha spiegato Sabrina.
Da quell’incontro è nata una frequentazione che oggi i due stanno cercando di coltivare nonostante la distanza geografica.
Un amore a distanza tra Napoli e Catania
La nuova coppia deve infatti fare i conti con i chilometri che separano le rispettive città. Francesca Coppola vive a Napoli, mentre Graziano Lombardo risiede a Catania.
«Lui abita a Catania e io a Napoli. Non è facile vedersi», ha ammesso Francesca.
Una difficoltà che accompagna questa nuova fase della sua vita sentimentale, ma che non sembra averle tolto la voglia di conoscere meglio Graziano.
Francesca e Danilo: la storia a Temptation Island
Prima della nuova frequentazione, Francesca Coppola aveva condiviso con Danilo D’Angelo un percorso sentimentale segnato da difficoltà e incomprensioni, portando la loro relazione sotto i riflettori di Temptation Island.
Il programma aveva messo al centro del racconto le fragilità della coppia e i dubbi sul loro futuro insieme. La relazione è poi arrivata al capolinea, lasciando spazio a un nuovo capitolo nella vita di Francesca.
Oggi, con Graziano Lombardo al suo fianco, l’ex protagonista del reality prova a ricominciare, senza nascondere le difficoltà di una storia vissuta tra due città lontane.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Il gossip e la TV che segui, prima degli altriDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/10/31/francesca-coppola-ritrova-l-amore-dopo-temptation-island-a-verissimo-presenta-graziano
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.