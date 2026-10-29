Perla Vatiero lancia il suo brand e finisce nel mirino delle ex collaboratrici: «Identità costruita sui sacrifici altrui»

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Il lancio di Perlytas, il nuovo brand di Perla Vatiero, è stato seguito a poche ore di distanza da alcuni messaggi polemici pubblicati sui social da due sue amiche, Connie e Francesca, indicate come ex collaboratrici del progetto. Le parole delle due donne hanno acceso interrogativi sui rapporti personali e professionali, anche se nei post riportati non viene fatto esplicitamente il nome della destinataria delle critiche.

L’annuncio del nuovo brand

L’ex protagonista di Temptation Island e vincitrice del Grande Fratello ha presentato su Instagram il suo progetto imprenditoriale, descrivendolo come il risultato di un percorso personale fatto di idee, paure e sacrifici.

«Ci sono sogni che custodisci in silenzio, finché non arriva il momento di lasciarli vivere. PERLYTAS nasce da qui. Da un’idea che per tanto tempo è stata soltanto mia», ha scritto Perla Vatiero, aggiungendo: «Non è soltanto la nascita di un brand. È un pezzo della mia storia che prende forma».

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Le parole di Connie: «Una cosa è prendersi il merito»

Poco dopo, Connie ha affidato ai social un lungo sfogo in cui parla di lavoro svolto dietro le quinte, lealtà e riconoscimenti mancati, senza indicare espressamente a chi si riferisca.

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«Ho visto gente prendersi meriti che non gli appartenevano. Raccontare numeri mai avuti, costruirsi addosso personaggi più grandi della loro realtà» si legge nel messaggio. E ancora: «Ho visto persone dare tutto per qualcosa che non portava nemmeno il loro nome. Metterci tempo, energie, idee, notti insonni e soprattutto una lealtà che, evidentemente, non tutti erano in grado di ricambiare».

La conclusione del post è altrettanto netta: «Una cosa è prendersi il merito. Un’altra è esserselo guadagnato. E alla fine, il tempo restituisce a ciascuno ciò che gli appartiene».

A intervenire è stata anche Francesca: «Il problema di certe persone non è appropriarsi dei meriti altrui, ma avere così poco di proprio da dover costruire un’intera identità sui sacrifici degli altri».

Nessun riferimento esplicito nei messaggi

La vicinanza temporale tra il lancio di Perlytas e i due sfoghi ha alimentato le interpretazioni sui social. Tuttavia, le dichiarazioni riportate non nominano direttamente Perla Vatiero né chiariscono quali specifiche attività o accordi professionali siano oggetto delle contestazioni. Non è quindi possibile attribuire con certezza le accuse all’imprenditrice sulla sola base di questi post.