GF Vip, Ilary Blasi perde il venerdì? Come potrebbe cambiare la programmazione

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Il Grande Fratello Vip potrebbe perdere una delle sue due serate settimanali. Dopo un avvio di stagione segnato da ascolti altalenanti e risultati inferiori alle aspettative, Mediaset starebbe valutando di concentrare il reality di Canale 5 in un unico appuntamento, quello del lunedì sera. Una possibile revisione del palinsesto che alimenta gli interrogativi sul futuro del programma condotto da Ilary Blasi.

Cosa cambia nella programmazione

A suggerire un possibile ridimensionamento sarebbero i listini pubblicitari di Publitalia, nei quali, secondo le indiscrezioni, non comparirebbe più il doppio appuntamento. Il venerdì potrebbe essere destinato a una fiction. Non si tratta, tuttavia, di una comunicazione ufficiale di Mediaset: la diretta di venerdì 30 ottobre resta al momento confermata. L’eventuale modifica potrebbe partire dal 6 novembre o dalle settimane successive.

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La finale e il calendario

Secondo il regolamento ufficiale del televoto, la finale è prevista per martedì 1° dicembre. Il calendario delle ultime puntate potrebbe quindi subire modifiche, qualora l’azienda decidesse di eliminare la seconda serata settimanale.

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Nelle prime tredici puntate, trasmesse dal 17 settembre al 26 ottobre, il programma ha registrato una media di circa 1,78 milioni di telespettatori e il 16,4% di share. Il risultato migliore in termini di share è stato raggiunto il 21 settembre, con il 18,3%, mentre il 2 ottobre è stato registrato il 13,8%, con circa 1,55 milioni di spettatori. Il lunedì ha ottenuto in media il 17% di share, contro il 15,6% del venerdì, serata nella quale il reality si confronta con The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici.

Un cast noto, ma dinamiche poco sorprendenti

Nonostante la presenza di personaggi popolari come Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, il reality sembra faticare a proporre situazioni nuove e capaci di attirare stabilmente l’attenzione del pubblico. Discussioni e contrasti, spesso simili a quelli delle passate edizioni, non hanno finora prodotto le dinamiche attese. La difficoltà appare legata anche a un format che, dopo molti anni, cerca una nuova identità.

Una fiction al posto del reality?

Tra le ipotesi per il venerdì sera circola il titolo Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, serie interpretata da Marco Bocci e precedentemente rinviata. Anche in questo caso non risultano conferme definitive sul suo eventuale collocamento. Una sola diretta settimanale potrebbe rendere il racconto della Casa più compatto, ma resta da vedere se basterà a recuperare pubblico o se servirà un rinnovamento più profondo del programma.