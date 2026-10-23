Perla Vatiero si racconta: «Con Mirko sognavo un altro finale. Greta? Dopo Temptation Island la odiavo»

Dalla storia d’amore con Mirko Brunetti all’amicizia con Greta Rossetti, passando per le pressioni dei fan e i commenti sul suo aspetto fisico. Perla Vatiero si è raccontata nel podcast Terrazza Fab!, ripercorrendo i momenti più delicati vissuti dopo Temptation Island e Grande Fratello. Un’intervista in cui l’influencer ha spiegato come siano cambiati i suoi rapporti personali e perché oggi preferisca proteggere la propria vita sentimentale dai riflettori.

L’amicizia con Greta Rossetti: «Per me è famiglia»

Una delle rivelazioni più significative riguarda il rapporto con Greta Rossetti, l’ex tentatrice con cui Mirko Brunetti aveva lasciato Temptation Island. Un legame nato tra diffidenze e incomprensioni, poi trasformato in un’amicizia profonda.

Pubblicità

«Capisco il giudizio delle persone sulla nostra amicizia, perché magari da persona esterna anche io penserei uguale. All’inizio con lei per me era strano anche rivolgerle la parola, dopo Temptation io la “odiavo”, ma non tanto lei quanto la situazione. Sapevo che non era colpa sua e avevo i miei problemi col mio ex. Inizialmente anche a me faceva stranissimo, e quasi mi imponevo di non instaurare un rapporto con questa persona, perché mi dicevo: “È successo quello che è successo, ma che figura ci faccio?”. Non sembrava normale avere un rapporto con lei, quindi all’inizio in Casa cercavo di alzare un po’ un muro.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Però lì dentro è difficile, si convive 24 ore su 24, quindi si instaurano dei rapporti che da fuori non si possono capire. Ho instaurato quel rapporto, quel rapporto è andato avanti. Uscendo dalla Casa, però, mi era difficile gestire tutto, la mia relazione, lei, quindi io non avevo la forza di gestire entrambe le situazioni. Quando poi la mia relazione si è chiusa, ho vissuto questo periodo di totale cambiamento, ho ripreso il mio equilibrio e la mia lucidità mentale, ho parlato con lei, chiarito con lei, siamo andate a cena, non abbiamo più smesso di parlare.

Non siamo invidiose l’una dell’altra, lo vedo un rapporto puro e pulito che va oltre il social. Non abbiamo mai fatto nulla per hype. Tutt’oggi siamo amiche: per me lei è famiglia, non è solo un’amica con cui esco la sera, mi sento a casa anche con la sua famiglia».

La rottura con Mirko Brunetti e la pressione dei fan

Perla Vatiero ha poi parlato delle aspettative che circondavano la sua relazione con Mirko Brunetti e delle difficoltà incontrate dopo la separazione, quando ogni sua uscita veniva interpretata come l’inizio di una nuova storia.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

«Nella mia ex relazione c’erano persone che si aspettavano che la relazione durasse. Magari anche io mi aspettavo tutt’altro, mi aspettavo un lieto fine diverso, ma quella è stata una pressione pesante da gestire. Quando abbiamo chiuso è successo il panico, io non mi aspettavo tutto questo, e gestirlo è stato davvero difficile.

Mi sono ritrovata a non poter nemmeno uscire di casa perché scrivevano: “Eh, Perla è lì con questo”. Avevo l’ansia di avere degli amici maschi e sedermi magari al tavolo con degli amici. Perché volete per forza affiancarmi a qualcuno? Un annetto l’ho vissuta male, è stato pesante. Però far parte di questo mondo non mi ha cambiata a livello di valori, anzi mi ha aperto di più gli occhi.

Pubblicità

Le critiche sul fisico dopo il Grande Fratello

Un altro capitolo doloroso è quello degli attacchi ricevuti sui social per il cambiamento del suo corpo durante la permanenza nella Casa.

«Dopo Temptation sono subito entrata nella Casa e ho messo su 12 chili. Sono stati tanti perché li sentivo, soprattutto nel momento in cui sono uscita dal reality. Mi sono guardata e ho visto il mio corpo completamente stravolto, non mi entravano più i vestiti che avevo nell’armadio e questa cosa mi ha buttato tanto giù.

Piano piano ho riaperto Instagram e leggevo dei commenti, anche di quando ero in Casa, tipo: “Hai il faccione grosso, la faccia quadrata, sei grassa, sei bassa”. Tutti giudizi che a una donna fanno del male. Ritrovarmi con quei chili in più per me è stata dura, anche perché non è stato facile toglierli. Dopo essere uscita da un contesto come il Grande Fratello lo stress era tanto e riprendere le normali abitudini era difficile. Ci sono voluti due anni per rimettermi in forma».

Basta reality sentimentali, ma sogna Pechino Express

Quanto al futuro televisivo, l’ex gieffina esclude nuove esperienze in cui mettere in mostra la propria vita privata, ma non chiude la porta ai programmi basati sulle sfide fisiche.

«Non farei più reality, perché la mia vita personale l’ho già messa in gioco. Ad oggi quella parte di vita voglio tenerla per me, qualsiasi conoscenza voglio tenerla privata il più possibile. Una relazione non deve essere motivo di hype.

«Mi metterei in gioco sulle prove fisiche, tipo mi piacerebbe tanto Pechino Express. Con chi andrei? Volendo con Greta: siamo gli opposti, ci compensiamo. Io sono più brava a livello fisico, lei è paziente e mi alleggerisce, io sono pesante!».